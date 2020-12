Jason Bateman, star d’Ozark, dit que son film est une «  poubelle  »

Jason Bateman est une véritable réussite hollywoodienne, un acteur célèbre qui travaille dans l’industrie du divertissement depuis des décennies.

Il est apparu dans certaines des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, notamment Développement arrêté. De nos jours, Bateman est toujours connu comme l’un des acteurs les plus polyvalents du secteur, apparaissant dans des comédies et des émissions dramatiques.

Aussi doux que soit Bateman en général, il est connu pour être brutalement honnête – et en 2015, il a parlé de l’un de ses films, qualifiant le projet de «poubelle».

Comment Jason Bateman est-il devenu célèbre?

Jason Bateman | Frazer Harrison / Getty Images

Jason Bateman est né à New York en 1969. Bateman a grandi dans une famille du show business, son père travaillant comme acteur pendant plusieurs années. Quand Bateman était un jeune garçon, lui et sa famille ont déménagé en Californie, où il a commencé comme acteur.

En 1980, Bateman est apparu sur un film pour la première fois, dans une publicité de céréales. Au cours des années suivantes, il a accumulé de nombreux crédits d’acteur, des publicités aux films.

Il a eu sa première grande pause dans la série populaire Petite maison dans la prairie. Son travail sur l’émission familiale a conduit à des rôles récurrents dans des émissions telles que Cuillères en argent et C’est votre déménagement. Tout au long des années 80 et dans les années 90, Bateman a principalement travaillé à la télévision.

Il s’est éloigné des projecteurs à la fin des années 90, mais a fait un grand retour en forme en 2003, jouant dans l’émission à succès Développement arrêté.

Jason Bateman a joué dans ‘Horrible Bosses’ et ‘Horrible Bosses 2’

Certains des rôles de film de haut niveau de Jason Bateman incluent des rôles dans Dodgeball: une véritable histoire d’outsider, Starsky et Hutch, et La rupture. Il s’est forgé une réputation de comédien agile, jouant souvent des personnages de «tout le monde» agités auxquels de nombreux spectateurs pouvaient s’identifier. En 2011, Bateman est apparu dans la comédie noire Boss horribles, en face de Jennifer Aniston, Charlie Day, Colin Farrell et Kevin Spacey.

Le film raconte l’histoire de trois amis qui en ont assez d’être attaqués par leurs employeurs et qui élaborent un plan pour assassiner leurs patrons.

Boss horribles est devenu un véritable succès et les critiques ont félicité le film pour son écriture spirituelle et ses performances intelligentes. Ce fut un tel succès que les producteurs ont décidé de le suivre avec une suite, et en 2014, Boss horribles 2 a été libéré. La plupart des acteurs originaux sont revenus pour la suite, y compris Bateman, Aniston et Day – et ont également ajouté quelques nouveaux interprètes, dont Christoph Waltz.

Qu’a dit Jason Bateman à propos de ‘Horrible Bosses 2’?

Alors que certains fans de Boss horribles aurait pu apparaître pour voir Boss horribles 2, le film n’a pas reçu les mêmes bonnes critiques que l’original. En fin de compte, même le pouvoir vedette de la distribution n’a pas pu empêcher le film de devenir un échec au box-office.

Jason Bateman a ensuite parlé du film, révélant dans une interview de 2015 avec Marc Maron qu’il n’était pas fan de la façon dont cela s’était passé.

« Le deuxième était des ordures, en ce qui concerne le box-office », a déclaré Bateman. « Qui sait si c’était sur le fond ou quand ils l’ont publié, mais cela n’a pas rapporté d’argent. » Bateman a déclaré qu’une partie de la raison de l’échec du film aurait pu être le fait qu’il soit sorti le week-end de Thanksgiving. «Je suppose qu’il y a une raison pour laquelle les comédies notées R ne sortent pas pendant les grandes vacances en famille», a-t-il déclaré. Pourtant, l’acteur a admis qu’il aimait faire le film: « nous avons travaillé très dur sur l’histoire et nous avons passé un très bon moment à le tourner. »