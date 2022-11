Selena Gomez : My Mind & Me : nouveau documentaire exclusif à Apple TV+

Plate-forme AppleTV+ présentera le documentaire »Selena Gomez : mon esprit et moi », basé sur la vie et la carrière de Selena Gomez, l’une des plus jeunes superstars de tous les temps, nous donne un aperçu beaucoup plus approfondi de la vie personnelle de l’actrice et chanteuse.

Le nouveau documentaire montrera aux téléspectateurs des images inédites des sessions d’enregistrement de Selena Gomez, mais couvrira également les moments les plus sombres et les plus compliqués de sa vie, y compris son diagnostic de lupus, sa santé mentale et son réveil à l’activisme. Le documentaire sera présenté en première le 4 novembre.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Michael Jackson aura un nouveau documentaire sur la façon dont Thriller a été réalisé







Dans la bande-annonce de « Selena Gomez : My Mind & Me », elle précise que la vie glamour de la pop star ne servira que de toile de fond à l’histoire principale. Gomez s’ouvrira à ses fans et révélera ce que cela fait de grandir devant la caméra et exposera la triste découverte du médium dans lequel elle travaille depuis qu’elle est petite fille.

« Je suis tellement nerveux. Parce que j’ai la plate-forme que j’ai, c’est comme si je me sacrifiais un peu pour un objectif plus grand », a déclaré Gomez dans une interview lorsque le documentaire a été annoncé pour la première fois. « Je ne veux pas paraître dramatique, mais je n’allais presque pas sortir ça. Honnêtement, il y a quelques semaines, je n’étais pas sûr de pouvoir le faire. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : De quel chanteur le plus de chansons sont-elles apparues dans les films ?

»Selena Gomez : My Mind & Me » est réalisé par Alek Keshishianmieux connu comme contributeur fréquent à Madone. C’est lui qui a réalisé »Madonna : Action ou Vérité », l’un des documentaires les plus célèbres de tous les temps, et a également co-écrit WE, l’un des rares films que la reine de la pop ait réalisé.

Selena Gomez a fait ses débuts d’actrice à l’âge de 10 ans, en participant à la série »Barney & Friends ». Sa reconnaissance mondiale est venue avec »Les sorciers de Waverly Place », une série de Disney Channel qui a acquis une grande popularité lors de sa première.

Le nouveau documentaire Apple TV + sera présenté en première le 4 novembre.