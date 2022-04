The Baby : De quoi parle la nouvelle série de comédie d’horreur de HBO Max ?

Les bébés sont connus pour être les humains les plus tendres, les plus doux et les plus purs qui aient jamais existé, car ils ne pourraient pas faire de mal à une mouche. Cependant, hbo max change complètement la vision innocente que nous avons des bébés, apportant une histoire pleine de terreur, mais en même temps comique avec »bébé » (Le bébé), qui arrivera en exclusivité pour la plateforme HBO.

Créé par Sian Robis-Grace Oui Lucy Gaymer et produit par SISTER et Proverbial Pictures, »The Baby » joue sur les horreurs de la maternité souvent ressenties par les mères inexpérimentées, multipliées par le fait que l’enfant est littéralement un petit démon. L’émission suit l’histoire d’une femme de 38 ans et comment sa vie insouciante prend une tournure horrible après qu’un bébé tombe littéralement du ciel dans ses bras.

Quelle est l’intrigue de »The Baby » ?







Dans cette nouvelle série, nous suivons Natasha, une femme seule et fatiguée qui commence à se sentir mal après que son amie proche commence à s’occuper de ses propres bébés. Vous en parlez, elle commence à se demander si cela vaut vraiment la peine d’avoir un bébé, car elle les méprise absolument et est terrifiée à l’idée de devenir elle-même mère, abandonnant son style de vie insouciant.

Après qu’un bébé soit mystérieusement tombé entre ses mains après l’avoir sauvé d’une chute, la vie de Natasha commence à empirer. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir comment deux policiers fuient ce qui semble être le bébé, qui prient pour mourir dans une mort très bruyante, où nous voyons leur voiture de police écrasée sous un gros rocher. Natasha est impliquée dans l’accident, mais elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé.

Le bébé commence à contrôler, manipuler et transformer la vie de Natasha en une histoire d’horreur surréaliste, alors qu’elle découvre la véritable étendue de la nature mortelle du bébé, Natasha fait des tentatives de plus en plus désespérées pour se débarrasser de lui.

Quel est le casting de The Baby ?

L’actrice Michelle De Swarte joue dans la série le rôle de Natasha, la jeune fille de 38 ans qui est piégée par la malédiction du bébé. Avec ses actes amira ghazalamieux connue sous le nom d’Eaves, une femme de 73 ans qui semble savoir tout ce qui se passe avec le bébé, sachant quelles sont ses véritables intentions et connaissant son origine plus que tout le monde. ambré joue Bobbi, la sœur cadette de Natasha, une spécialiste des enfants qui ne veut rien de plus que d’être mère.

Combien d’épisodes compte la série ?

La première saison de »The Baby » comportera 8 épisodes, qui seront diffusés du 24 avril au 12 juin 2022. Le premier épisode de la série était »The Arrival », où Natasha, après avoir appris qu’un autre ami fait une annonce de grossesse, elle est confrontée à la seule chose dont elle voulait s’éloigner : un bébé. Voici la liste officielle des 8 chapitres et leur date de sortie :

« L’arrivée »: Première – 24 avril 2022

« La séduction »: Première – 1er mai 2022

« The Bulldozer »: Première – 8 mai 2022

« La Mère »: Première – 15 mai 2022

« Le bébé »: Première – 22 mai 2022

« The Rage »: Première – 29 mai 2022

« The Curse »: Première – 5 juin 2022

« La Possession »: Première – 12 juin 2022