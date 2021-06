Les affiches des personnages de Snake Eyes présentent des amis et des ennemis dans le spin-off de GI Joe Origins

Paramount Pictures a publié huit affiches de personnages pour leur prochain GI Joe film dérivé Œil de vipère, et il y a beaucoup à déballer. Huit affiches individuelles présentent la distribution impressionnante, et il y a beaucoup à aimer. Les affiches mettent en valeur les Snake Eyes titulaires de Henry Golding, Storm Shadow, Scarlett, The Baroness, Hard Master, Blind Master, Akiko et Kenta. La sortie du film approche à grands pas, il est donc intéressant que Paramount ne fasse que sortir des affiches de personnages. De plus, il n’y a pas encore de bande-annonce complète pour le film, mais il y en aura probablement une bientôt.

Œil de vipère sera le premier film live-action de GI Joe depuis G.I. Joe: Retaliation en 2013, mais les films ne feront pas partie du même univers. Plutôt, Œil de vipère suivra strictement les personnages et les scénarios centrés sur le héros titulaire, bien que des suites et des retombées soient toujours possibles. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée que Œil de vipère n’a pas lieu dans le précédent GI Joe continuité du film, le fait que différents acteurs interprètent les mêmes personnages est une indication assez significative. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Paramount Pictures prévoyait déjà de produire des suites pour le film, mais ils attendront probablement de voir comment Œil de vipère effectue avant de s’engager.

Action en direct GI Joe adaptations n’ont pas vraiment connu beaucoup de succès, que ce soit sur le plan critique ou financier. Le premier film, G.I. Joe: L’élévation du cobra, a vu des retours minimes au box-office tout en étant critiqué par les critiques. Sa suite G.I. Joe: Retaliation s’en sort un peu mieux au box-office, mais n’a pas non plus réussi à gagner le cœur des fans et des critiques. Avec un peu de chance, Œil de vipère peut éviter le même sort et donner un nouveau souffle à une franchise qui n’a pas réussi dans le département d’adaptation en direct. Bien qu’il soit difficile de livrer un film classique basé sur des figurines d’action, le Transformateurs la franchise a prouvé que c’était possible. Peut-être Œil de vipère peut être le film qui GI Joe Besoins.

Le synopsis officiel est arrivé avec la bande-annonce de Snake Eyes et se lit comme suit : « Un ancien clan japonais appelé l’Arashikage accueille le tenace solitaire Snake Eyes après avoir sauvé la vie de son héritier présomptif. À son arrivée au Japon, les Arashikage lui enseignent les voies du ninja. guerrier tout en lui offrant quelque chose dont il rêvait : un foyer. Cependant, lorsque les secrets du passé de Snake Eyes sont révélés, son honneur et son allégeance sont mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Œil de vipère mettra en vedette Henry Golding dans Snake Eyes, Andrew Koji dans Thomas Arashikage/Storm Shadow, Samara Weaving dans Scarlett, Úrsula Corberó dans The Baroness, Iko Uwais dans Hard Master (le chef du clan Arashikage), Peter Mensah dans Blind Master (un autre leader dans la famille Arashikage), Haruka Abe comme Akiko et Takehiro Hira comme Kenta. Il a été écrit par Evan Spiliotopoulos (connu pour Hercule et La belle et la Bête) et sera dirigé par Robert Schwentke (connu pour ROUGE et RIPD.). Il ne sortira en salles que le 23 juillet 2021. Par la suite, le film sera disponible en streaming sur Paramount+ 45 jours après la sortie initiale (6 septembre).

{JE SUIS:[email protected]}

Sujets : Snake Eyes, GI Joe