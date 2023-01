Dibu Martínez a révélé quelle série Netflix elle regarde en ce moment

NETFLIX

Le gardien de l’équipe nationale argentine a suscité des mèmes et des réactions sur les réseaux sociaux. Quelle est la fiction en streaming qui a attiré Emiliano Martínez ?

©GettyDibu Martínez a montré quelle série Netflix il regardait.

le catalogue de Netflix propose des séries infinies idéales pour marathoner et passer le temps. Dibu Martinez Il le sait très bien : le gardien de l’équipe nationale argentine a révélé de quelle fiction il s’amuse sur la plateforme de streaming en ce moment. Et sa confession a suscité toutes sortes de mèmes et réactions dans les réseaux sociaux.

Il s’agit de Ciel rougela série espagnole avec Lali Esposito. La pop star argentine, qui a interprété l’hymne national lors de la Coupe du monde, fait partie de la fiction à succès des créateurs de Le vol d’argent. Bien qu’il ait eu sa première en 2021, le service d’abonnement a maintenant publié les derniers épisodes de ce titre d’action et de drame.

Emiliano Martínez a partagé son écran Netflix sur son profil Instagram vérifié. Dans celui-ci, il est possible d’apprécier le titre des épisodes correspondant à la première saison du strip avec Lali Esposito. Les fans du chanteur n’ont pas tardé à partager leur enthousiasme face au choix de l’athlète.

+ De quoi parle Sky Rojo avec Lali Esposito ?

Ciel rouge, créé par Álex Pina et Esther Martínez Lobato, a commencé sa diffusion en 2021. Ainsi, il s’est concentré sur l’histoire de trois femmes qui, tourmentées par leur passé, fuient un bordel. C’est ainsi qu’ils entament un combat contre un proxénète et ses hommes de main, capables de les chasser dans le désert.

Récemment, la troisième saison est arrivée sur Netflix. Dans ce document, Lali Espósito joue à nouveau Wendy, tandis que Veronica Sanchez et Yany Prado ils donnent respectivement vie à Coral et Gina. Ces nouveaux épisodes, qui se déroulent six mois après la bataille finale, prouvent que la paix est un sentiment trompeur. « Alors que leur nouvelle vie est brisée, les filles se rendent compte que le passé revient toujours, et si elles veulent vraiment se libérer, elles devront l’enterrer.», explique le synopsis officiel.

+ Les meilleures réactions à Dibu Martínez regardant Sky Rojo

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?