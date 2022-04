Anniversaire de Gal Gadot : son histoire dans le service militaire israélien

Anniversaire

l’actrice de Wonder Woman fête ses 37 ans. On vous raconte son passage dans l’armée de son pays natal, bien avant qu’il ne devienne une icône hollywoodienne.

© GettyGal Gadot a commencé à jouer un an après avoir terminé son service militaire.

Bien qu’il soit aujourd’hui une star de Hollywood et est devenu l’un des visages visibles de CC grâce à Wonder Woman, Gal Gadot Elle n’a pas toujours eu en tête de devenir actrice. Il y a longtemps, alors qu’il n’était toujours pas sûr que la vie d’acteur soit son truc, il a dû faire partie de l’armée israélienne. L’artiste qui faisait partie de Rapide et furieux Elle est née le 30 avril 1985 à Rosh HaAyin, en Israël, fille d’un enseignant et d’un ingénieur, et a dû accomplir le service militaire obligatoire de son pays.

C’était à l’âge de 20 ans quand Gadot Elle a fait son initiation dans l’armée israélienne, où elle s’est enrôlée comme instructeur physique et de combat. Dans une note avec maximum il a fourni en 2007 noté: « J’ai enseigné la gymnastique et la callisthénie. Les soldats m’aimaient parce que je les ai mis en forme. ». Loin de se plaindre de sa démarche, il poursuit en disant qu’il l’apprécie et que la formation pour devenir princesse diana prince c’était encore plus complexe et intense que celui qu’il avait au service militaire.

« L’armée n’était pas difficile pour moi, les militaires m’ont bien formé pour Hollywood”a-t-il raconté dans une interview qu’il a menée en 2015 avec Magazine de mode. En fait, quelque temps plus tard, il a souligné dans un dialogue avec Charme que ce qu’il faisait dans le cadre de l’armée était quelque chose qu’il considérait tout à fait utile. « En Israël, servir l’armée fait partie du fait d’être un Israélien. Vous devez rendre quelque chose à l’État. Vous leur donnez deux ou trois ans et ce n’est pas à propos de vous. Vous renoncez à votre liberté. Vous apprenez à être discipliné et respectueux »compté.

+L’expérience de Gal Gadot au combat

Bien qu’ayant débuté comme formatrice, l’actrice de Wonder Woman il avait une petite expérience de combat, que personne ne voudrait probablement avoir. Selon une publication de Salon de la vanité, Gal Gadot Il faisait partie de l’armée pendant la guerre entre Israël et le Liban qui a eu lieu en 2006 et a duré 34 jours. Juste un an plus tard, sa première opportunité dans le monde du théâtre se présenterait.

+ Les rôles qui ont changé la vie de Gal Gadot

A seulement 22 ans, Gal Gadot elle a trouvé la vocation qui la mobilisait : la comédie. C’est grâce à une série intitulée Bubotoù il devait interpréter Joyeux Elkayam. Bien sûr, ce rôle n’était pas celui qui la plaçait comme une figure de Hollywood. Pour faire le grand saut, il lui a fallu encore attendre deux ans. C’est en 2009 qu’il a eu la chance d’être l’une des figures de Rapide et furieuxoù il incarne Gisèle et devint mondialement connue, ce qui lui ouvrira plus tard les portes d’être la nouvelle Wonder Woman.

