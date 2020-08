L’astuce de WhatsApp pour ajouter des discussions importantes à l’écran principal du téléphone

La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il est sans aucun doute le plus utilisé en Italie et vous permet d’entrer en contact avec presque n’importe qui avec un téléphone portable, à condition que l’appareil soit un smartphone. Souvent, cependant, les discussions les plus importantes au sein de l’application ne sont qu’une poignée, et même dans ce petit ensemble, les conversations ouvertes tous les jours et plusieurs fois par jour sont comptées. sur les doigts d’une main. Ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’une fonction de l’application Android vous permet de créer raccourcis vers les chats les plus utilisés directement sur l’écran principal du téléphone: de cette manière, il est possible d’envoyer des messages aux contacts les plus fréquents, en les trouvant immédiatement et sans passer par la liste chronologique de WhatsApp.

Comment ajouter des chats à l’écran d’accueil Android

Il existe deux méthodes plus simples. Le premier provient de la liste des chats les plus fréquents, à partir desquels suffisamment appuyez votre doigt sur le nom du contact dont vous souhaitez créer le raccourci et maintenez sur l’écran pendant une demi-seconde; le chat de cette manière sera marqué d’un symbole de coche. À ce stade, touchez simplement le bouton avec les trois points en haut à droite pour faire apparaître le menu des options du chat sélectionné: la voix Créer un lien direct ouvrira la procédure pour placer un raccourci vers la conversation directement sur l’écran d’accueil du système d’exploitation. Sinon, allez simplement au chat souhaité et appuyez sur le même bouton avec les trois points à partir de là, toujours positionnés en haut à droite; l’élément à toucher dans le menu affiché dans ce cas est Autre, suivi de Ajouter un lien.

La solution pour les utilisateurs d’iPhone

La création de raccourcis pour les chats les plus utilisés vous permet de les atteindre rapidement sans se laisser distraire à partir de la liste des chats par ordre chronologique dans l’application, ou des notifications de messages à lire dans d’autres chats. Malheureusement, le système d’exploitation iOS ne donne pas les mêmes possibilités qu’offre Android en termes de personnalisation de l’écran principal et donc des tracas de WhatsApp ils ne sont pas disponibles sur iPhone; ce qu’il est possible de faire sur ces téléphones (ainsi que sur les homologues avec le logiciel Google) est épingler les discussions les plus importantes en haut de la liste, en maintenant leur nom enfoncé dans la liste, puis en appuyant sur le bouton avec le symbole d’épingle qui apparaît dans la barre supérieure de l’application. De cette façon, les conversations les plus fréquentes resteront au top et dans la même position, quelle que soit la dernière fois qu’elles ont été ouvertes.