Test du Razer Book 13: un ordinateur portable élégant avec un clavier décevant

Le Razer Book 13 est un exemple classique de la raison pour laquelle vous ne devriez pas juger un livre par sa couverture.

C’est un ordinateur portable magnifique à voir – une plaque d’aluminium aux arêtes vives avec un écran 16:10, des lunettes minces et un trackpad de taille généreuse. Il possède le dernier processeur Core de 11e génération d’Intel, la reconnaissance faciale et aucune trace de bloatware préinstallé. En un coup d’œil, vous pourriez penser qu’il commande chaque centime de son prix demandé.

Et puis vous commencez à écrire dessus, et toute l’expérience se réduit – sur son clavier mou, imprécis et à faible débattement. Le Razer Book 13 pourrait être un très bon ordinateur portable haut de gamme, mais il est difficile à recommander à quiconque passe beaucoup de temps à taper.

Spécifications techniques

Le Razer Book 13 que nous avons examiné (1600 € sur Amazon, également disponible chez Razer) comprend les spécifications techniques suivantes:

Processeur Intel Core i7-1165G7 avec graphiques Iris Xe

Écran tactile 13,4 pouces 1920 x 1200 (60 Hz)

16 Go de RAM LPDDR4X

256 Go de stockage

Webcam HD avec Windows Hello

Côté gauche: USB-C avec Thunderbolt 4, USB-A 3.2, prise casque

Côté droit: USB-C avec Thunderbolt 4, HDMI 2.0, emplacement pour carte MicroSD

Poids: 3,09 livres (3,72 livres avec la brique de chargement USB-C)

Dimensions: 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces

Jared Newman / IDG Les ports MicroSD et HDMI sont une belle touche sur le Razer Book 13.

Les options de configuration sont limitées. Un modèle non tactile avec un processeur Core-i5, 8 Go de RAM et un écran mat est disponible pour 1200 € exclusivement auprès de RazerRemove lien non-produit, ou vous pouvez opter pour un écran 4K et 512 Go de stockage pour 2000 € d’AmazonRemove non-produit lien (ou Razer). Mais si vous ne voulez pas de 4K, que ce soit pour son prix élevé ou sa consommation d’énergie excessive, vous êtes coincé avec 256 Go de stockage, ce qui semble maigre sur un ordinateur portable de cette gamme de prix.

Conception et affichage

Avec la finition en aluminium argenté du Razer Book 13 et le rapport hauteur / largeur de l’écran 16:10, certaines comparaisons avec les MacBook d’Apple sont probablement inévitables. L’ordinateur portable de Razer a quelques points de distinction clés. Le clavier est blanc au lieu de noir – je pense que c’est un meilleur complément à la garniture argent clair – et est flanqué de grilles de haut-parleur.

Jared Newman / IDG Les arêtes vives et le cadre en aluminium du Razer Book lui confèrent un aspect robuste et haut de gamme.

Razer utilise également des arêtes vives tout autour de l’ordinateur portable, et la charnière d’écran extérieure en caoutchouc donne à la section du clavier un léger soulèvement lorsqu’elle est ouverte. Bien sûr, il n’y a pas de doute sur le logo de serpent à trois têtes de Razer sur la couverture extérieure du Book 13. L’ordinateur portable est par ailleurs sans logo, ce qui est un bon changement de rythme par rapport à tant d’autres PC Windows.

Aussi sympa: le Razer Book 13 est un autre ordinateur portable qui rompt avec la tendance des écrans 16: 9, avec une résolution de 1920×1200 au lieu de l’habituelle 1920×1080. Cela signifie que vous obtenez un peu plus d’espace vertical pour les documents ou les pages Web. Les angles de vision sur cet écran IPS sont également excellents, même si parfois le niveau de contraste peut sembler faible. (Il s’agit plus d’un problème avec les pilotes d’affichage d’Intel qu’avec le matériel de Razer, et peut être résolu en désactivant certaines fonctionnalités d’économie d’énergie dans le centre de commande graphique d’Intel.)

Jared Newman / IDG Le seul endroit où vous verrez le logo de Razer est sur le couvercle.

Clavier et trackpad

Voici où les choses deviennent laides. J’ai eu le plaisir de passer en revue de nombreux ordinateurs portables haut de gamme ces dernières années, et le Razer Book 13 possède de loin le pire clavier que j’ai utilisé sur aucun d’entre eux. Taper sur cet ordinateur portable a été un casse-tête incessant, en raison de touches raides qui souvent ne parviennent pas à enregistrer une frappe si vous ne tapez pas lentement et délibérément.

Le problème principal est que le Razer Book 13 peut facilement manquer les frappes à moins que vous n’appuyiez au centre de la touche. Je tape assez rapidement et même si j’ai l’impression d’appuyer sur chaque touche, mes doigts n’atterrissent pas toujours avec la précision requise par Razer. Cela signifiait que je devais souvent revenir en arrière et corriger des erreurs. Les touches quelque peu rigides et la faible course du Razer Book 13 aggravent le problème, tout comme sa barre d’espace perplexe.

Jared Newman / IDG Le clavier est bien agencé, mais le fait de taper dessus suscite une frustration constante.

Certes, la préférence du clavier sera toujours quelque peu subjective – c’est pourquoi tant de types d’interrupteurs à clé mécaniques existent, après tout – mais je n’ai jamais été aussi frustré avec un clavier d’ordinateur portable que je l’étais avec le Razer Book 13. Entre la pandémie de coronavirus et aucune disponibilité apparente en magasin physique, vous ne pourrez peut-être pas essayer cet ordinateur portable avant de vous engager sur son clavier.

Une autre mise en garde: le Razer Book 13 comprend un éclairage RVB par touche, qui est le clin d’œil le plus clair de l’ordinateur portable aux racines de jeu de Razer. Malheureusement, le paramètre par défaut est un motif pulsé qui parcourt tout le spectre de couleurs. Pour moi, c’est collant, et le seul moyen de le changer est d’utiliser le logiciel Synapse de Razer. L’absence de raccourcis clavier simples pour contrôler les modes et les modèles d’éclairage ne fait qu’ajouter à une expérience déjà frustrante.

Jared Newman / IDG Pas de manque de respect pour le rétroéclairage rose vif, mais si vous voulez des couleurs qui ne changent pas constamment, vous devrez utiliser le logiciel Synapse de Razer.

Au moins, le trackpad du Razer Book 13 est plutôt bon, offrant une large surface en verre sur laquelle vos doigts peuvent glisser. Alors que le mécanisme de clic devient rigide vers le haut, comme dans la plupart des ordinateurs portables Windows, la surface du trackpad est plus haute que ce que vous trouverez sur les ordinateurs portables avec des proportions 16: 9.

Webcam et audio

Le Razer Book 13 dispose d’une webcam 720p qui correspond à peu près à ce que vous trouverez sur d’autres ordinateurs portables Windows. C’est assez bon pour la visioconférence dans des zones bien éclairées mais rien de spécial dans l’ensemble, et il manque un volet de confidentialité. Pour la connexion, la caméra dispose de capteurs infrarouges pour la reconnaissance faciale de Windows Hello, mais il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales pour ceux qui préfèrent se connecter sans avoir recours à des caméras ou à des codes PIN.

La qualité des haut-parleurs, quant à elle, est également juste moyenne, malgré la vantardise de Razer de «THX Spatial Audio» et de «7.1 surround sound». L’ordinateur portable a des haut-parleurs de chaque côté du clavier et, bien qu’ils soient raisonnablement bruyants, ils n’offrent pas beaucoup de réponse dans les basses et un son un peu confus dans l’ensemble. Cela dit, les microphones du Razer Book 13 produisent un son à la fois fort et riche, de sorte que vous sonnerez parfaitement lors de votre prochain appel Zoom.

Performance

Les performances du Razer Book 13 correspondent à ce que vous attendez d’un ordinateur portable doté d’un processeur Intel Core i7-11G5G7 et de 16 Go de RAM. Il est très rapide pour les tâches de productivité quotidiennes et offre une autonomie de batterie décente, et vous pouvez vous en tirer avec des jeux 3D légers si vous gardez les attentes sous contrôle. Le Razer Book 13 a également un design cool et silencieux qui ne devient pas trop inconfortable sur vos genoux, même lorsque vous jouez à des jeux.

Dans le test de performance de PCMark 10 pour diverses tâches de productivité – y compris la navigation Web, les logiciels de bureau et la création de contenu – le Razer Book 13 a devancé plusieurs autres ordinateurs portables équipés de manière similaire, bien que dans tous les cas les résultats étaient assez proches.

Jared Newman / IDG Sans surprise, l’ordinateur portable de productivité de Razer obtient de très bons résultats lors d’un test de tâches de productivité.

Le Razer Book 13 a également bien fonctionné lors de notre test HandBrake, qui examine le temps nécessaire à l’ordinateur portable pour encoder un fichier vidéo volumineux. L’ordinateur portable de Razer a fait le travail en 49 minutes et 37 secondes, environ cinq minutes plus vite que le Swift 5 d’Acer et le XPS 13 2-en-1 de Dell. Parce que le Razer Book 13 n’est pas un design convertible et n’essaie pas d’être extrêmement fin ou léger, il n’est pas surprenant de le voir bien tenir dans ce test d’endurance du processeur.

Jared Newman / IDG Le Razer Book 13 est un peu plus rapide que certains de ses concurrents pour encoder un gros fichier vidéo.

Cinebench est plus un sac mélangé. Bien qu’il ait obtenu un score impressionnant de 227 pour les performances à un seul thread, le score de performance multicœur de 843 est un peu inférieur à celui de certains autres ordinateurs portables avec des spécifications similaires, notamment le Swift 5 d’Acer et le XPS 13 de Dell.

Jared Newman / IDG Dans Cinebench, l’ordinateur portable de Razer a bien fonctionné sur les performances à un seul thread, bien qu’il soit un peu en retard sur les performances multi-thread avec ses paramètres par défaut.

Gardez à l’esprit ici que le logiciel Synapse de Razer propose quelques paramètres de performances différents, et nous testons la valeur par défaut pour nos benchmarks. Le passage du Razer Book 13 en mode «Performance» a rapproché le score multithread de 900, alors pensez à basculer le commutateur si vous jonglez avec de nombreux onglets de navigateur ou passez beaucoup de temps à encoder des vidéos.

En ce qui concerne les performances de jeu, le test Time Spy de 3DMark montre des performances à peu près en ligne avec celles d’autres ordinateurs portables alimentés par les graphiques Iris Xe d’Intel. Il est quelque peu surprenant de voir le Prestige 14 de MSI si loin devant le peloton ici, mais vous vous attendez à ce que le Razer Book 13 atterrisse un peu derrière le discret GPU Iris Xe Max dans le Swift 3x d’Acer.

Jared Newman / IDG Bien que la marque Razer soit souvent associée au jeu, le Razer Book 13 est fermement dans le territoire des ordinateurs portables polyvalents.

Dans la pratique, le Razer Book 13 était capable de gérer des jeux 3D avec des résultats mitigés. EA Star Wars: Escadrons fonctionnait sans problème à 1080p sur des réglages moyens à élevés, tandis que Apex Legends est tombé plus près de 30 images par seconde à 1080p, ce que les joueurs de console pourraient encore trouver tolérable. Fortnite, cependant, était pratiquement injouable en raison du bégaiement constant pendant qu’il chargeait des environnements éloignés. C’était surprenant étant donné que le Swift 5 d’Acer a géré Fortnite à 1080p sur des réglages moyens avec aplomb.

La durée de vie de la batterie est solide à 12 heures et 53 minutes dans notre test de décrochage vidéo. Le XPS 13 9310 de Dell et le Spectre x360 14 de HP restent les champions incontestés de l’autonomie de la batterie, mais l’ordinateur portable de Razer obtient toujours la certification Evo d’Intel, qui promet une autonomie d’une journée pour les tâches de productivité générales.

Jared Newman / IDG Bien que le Razer Book 13 se trouve près du bas de ce graphique, la durée de vie de la batterie est un point fort avec tous ces ordinateurs portables.

Sans le clavier, nos plaintes concernant le Razer Book 13 seraient relativement mineures: le stockage est maigre à moins que vous ne choisissiez la version 4K, il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales et la qualité des haut-parleurs pourrait être meilleure. Bien que l’ordinateur portable soit cher compte tenu de ses spécifications techniques, payer plus pour un design élégant et aucun bloatware n’est pas une perspective scandaleuse. Payer plus malgré un clavier inférieur à la moyenne, cependant, est une vente beaucoup plus difficile.

