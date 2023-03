5 séries NETFLIX comme Sweet Tooth que vous DEVEZ REGARDER avant la saison 2

En 2021, Netflix a lancé gourmand, une série d’une saison en huit épisodes complètement innovante et captivante. La production suit la vie de Gus, un enfant hybride qui doit s’échapper pour survivre dans un monde dans lequel lui et son espèce ne sont pas acceptés. Cependant, vers la fin du premier numéro, il est capturé et tout change dans cette histoire.

C’est pourquoi Netflix a renouvelé gourmand pour une deuxième saison. Les nouveaux épisodes seront publiés sur la plateforme le 27 avril, où de nouveaux personnages seront connus et ce qui est arrivé au protagoniste. Cependant, son lancement est encore dans quelques semaines, mais pour ne pas manquer cette bande, le géant du streaming a un contenu similaire.

Les 5 similaires à Sweet Tooth à regarder sur Netflix :

5. Elfes :

Sortie en 2021, cette production est pleine de drama et, malgré le fait qu’elle n’a pas encore été renouvelée pour une deuxième saison, elle fait partie des préférées de la plateforme. Il comporte six épisodes.

Synopsis officiel : Espérant se reconnecter à Noël, une famille se rend sur une île isolée de l’archipel danois, pour découvrir bientôt qu’elle est contrôlée par des membres d’une communauté religieuse, qui vivent en équilibre avec des créatures féroces de la forêt… des elfes. Ces êtres réels et monstrueux ont inspiré les histoires folkloriques et les mythes que nous connaissons tous. Lorsque la plus jeune de la famille trouve et ramène à la maison un bébé elfe, son action innocente bouleverse l’équilibre sur l’île et déclenche une bataille entre la vie et la mort au nom de la foi, de la famille et de la survie.

Bande-annonce:

4. Chasseurs d’Ombres :

Bien qu’il ne raconte pas une histoire d’enfants ou d’apocalypse, il est tout aussi fictif et percutant que gourmand. Sorti en 2019, il a un total de quatre saisons.

Synopsis officiel : Il suit Clary Fray, qui à son 18e anniversaire découvre qu’elle est la descendante d’une longue lignée de chasseurs d’ombres – des humains nés avec du sang angélique qui protègent l’humanité des démons – lorsque sa mère Jocelyn est kidnappée par une force puissante de son passé, Claire. elle est jetée dans une nouvelle vie avec des démons où elle rencontre Jace Wayland. Maintenant, elle vit dans le monde de l’Ombre où il y a des vampires, des loups-garous, des fées et commence une découverte de soi en apprenant davantage sur son passé et ce que l’avenir lui réserve.

Bande-annonce:

3. Ombre et os :

En 2021, cette série de science-fiction acclamée est arrivée sur Netflix dans laquelle Alina Starkov découvre une nouvelle vie. Plein de fantaisie, de drame et d’action, c’est l’un des plus similaires à gourmand.

Synopsis officiel : Alina Starkov est en fuite. Une lueur d’espoir pour certains et une traîtresse potentielle pour d’autres, elle est déterminée à détruire l’Ombre et à sauver Ravka de la ruine. Mais le général Kirigan est de retour pour finir ce qu’il a commencé. Accompagné d’une armée terrifiante de monstres apparemment indestructibles et de nouvelles recrues grisha, Kirigan est devenu plus dangereux que jamais. Pour se battre, Alina et Mal rassemblent leurs propres alliés et partent à la recherche de deux créatures mythiques capables d’améliorer les pouvoirs du cartographe. À Ketterdam, les corbeaux doivent former de nouvelles alliances tout en faisant face à d’anciens rivaux et à des rancunes qui menacent leur place dans le Tonneau… et leur vie également. Lorsqu’ils ont l’occasion de réaliser un cambriolage violent, les corbeaux doivent à nouveau affronter l’Invocateur du soleil. Basé sur les romans à succès Grishaverse de Leigh Bardugo, « Shadow and Bone » revient pour une deuxième saison avec de nouvelles amitiés, des romances, encore plus grandes. des batailles et des aventures épiques, plus un secret de famille qui pourrait tout détruire.

Bande-annonce:

2. Destin : la saga des Winx :

Au-delà du fait que cette année on savait qu’il n’y aurait pas de troisième saison, cette production est l’une des préférées de Netflix. Avec deux éditions, il a triomphé depuis sa création en 2021.

Synopsis officiel : « Destiny : The Winx Saga » suit le passage à l’âge adulte de six fées qui étudient à Alfea, une école magique où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs au milieu des vicissitudes de l’amour, des rivalités et des monstres qui menacent leur existence. . Du créateur Brian Young (« The Vampire Diaries »), « Destiny: The Winx Saga » est un remake en direct de la série animée « The Winx Club » d’Iginio Straffi.

Bande-annonce:

1. Agence Lockwood :

C’est l’une des dernières productions de Netflix. Il a été créé cette année et a, jusqu’à présent, un total de huit épisodes.

Synopsis officiel : Dans un monde en proie aux fantômes, où les entreprises emploient des adolescents psychiques pour combattre le surnaturel, il n’y a qu’une seule entreprise qui opère sans la supervision d’un adulte : The Lockwood Agency, dirigée par Anthony Lockwood, un jeune homme d’affaires rebelle hanté par son passé mystérieux ; George, son partenaire brillant mais excentrique ; et Lucy, une fille nouvellement arrivée avec des dons extraordinaires. Ce trio de renégats est sur le point de percer un mystère terrifiant qui va changer le cours de l’histoire.

Bande-annonce:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?