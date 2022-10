Black Adam pourrait avoir une suite très prochainement

Les producteurs du film Warner Bros. et DC Films, »Adam noir », assure que les fans auront une suite plus tôt que prévu. Dans une interview, le producteur Beau Flynn et hiram garcía ont révélé qu’ils prévoyaient déjà une continuation de l’univers étendu DC relativement rapidement.

« Ne vous inquiétez pas. Celui-ci sera rapide », a déclaré Flynn à propos de la suite de « Black Adam ». « Nous allons ouvrir le wagon magique, nous aurons le script prêt, assez rapidement. » Garcia, le président de la production pour Sept Bucks ProductionsIl a également promis que la suite de Black Adam « ne prendra pas autant de temps ».

Pour le moment, il n’y a aucune annonce officielle de Warner Bros. ou DC Films concernant une éventuelle suite de »Black Adam », il n’y a donc eu aucune confirmation d’un début de production ou d’une date de sortie. Le film a servi de spin off de »Shazam ! » et stars Dwayne The Rock Johnson comme personnage principal.

Avec sa première le 21 octobre, le film a présenté la Justice Society of America à l’univers DC, cette organisation ayant la participation de l’acteur Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate sarah chahi comme Isis, Noé Centenio comme Atom Smasher et Aldis Hodge comme Hawkman.

Créé par classeur otto Oui CC Beck, Black Adam est apparu pour la première fois dans la bande dessinée »The Marvel Family » de Fawcett Comics en 1945 avant d’être autorisée par DC Comics dans les années 1970. Le film est centré sur un homme qui vivait dans une civilisation ancienne et plus tard, il a utilisé les pouvoirs conférés à lui par les dieux pour venger la mort de son fils. Il a ensuite été emprisonné avant de se réveiller dans la société moderne. Il est souvent décrit comme un ennemi de Shazam et de la famille Shazam.

Bien que de plus amples détails sur une suite de Black Adam soient actuellement inconnus, Johnson et les producteurs du film, y compris Garcia, ont promis à plusieurs reprises que le film élargirait l’univers DC actuel dans des coins jamais vus auparavant dans d’autres films.

« Je pense à travers lui comme notre point de rupture, nous pouvons maintenant ajouter qui sait quels autres personnages entrent », a déclaré Garcia. » Lorsque vous mettez un personnage comme Black Adam dans l’univers DC, cela nécessite que plus de personnes se manifestent pour faire tout ce qu’elles peuvent pour le gérer. Je pense que l’utiliser comme pointe de cette lance est un très bon outil pour commencer à étendre l’univers de manière amusante. »

»Black Adam » est actuellement disponible en salles.