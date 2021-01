Test du mobile Nvidia GeForce RTX 3080: le GPU d’ordinateur portable le plus rapide vient d’arriver

Le seul vrai problème avec les nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX 30 de Nvidia est ses superbes cousins ​​de bureau de la série RTX 30.

Quelle que soit la vitesse impressionnante des processeurs mobiles – et nos premiers tests montrent qu’ils offrent tout, des performances bonnes aux performances scandaleuses – ils ne seront jamais à la hauteur des GPU complets. On ne devrait pas non plus s’y attendre, sauf dans le ragoût désordonné de la physique, du marketing moderne et des attentes parfois toxiques des consommateurs.

Ne vous attendez donc pas à ce que ce GPU mobile soit un GPU de bureau. Mais attendez-vous à ce que les ordinateurs portables de la série RTX 30 offrent des performances graphiques très impressionnantes, même par rapport à certains des ordinateurs portables les plus gros et les plus lourds du marché.

Qu’est-ce que la GeForce RTX série 30 mobile

La série GeForce RTX 30 de Nvidia est la version mobile très attendue de ses GPU de bureau stellaires de la série 30. Construit sur le même processus Samsung 8 nm que la partie bureau, le GPU mobile partage beaucoup de la même bonté.

Ils ne sont cependant pas exactement les mêmes. Par exemple, la GeForce RTX 3080 de bureau contient 10 Go de GDDR6X en utilisant un bus 320 bits et dispose de 8 704 cœurs CUDA. Il berce 760 Go / s de bande passante mémoire. Notre examen l’a appelé une «mise à niveau des performances stupéfiante», et nous ne plaisantions pas.

La version mobile RTX 3080 revient à 6 144 cœurs CUDA, soit 16 Go ou 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits et 384 Go / s de bande passante mémoire. Vous envisagez également une réduction de près de 40% des horloges de suralimentation, ainsi que des cœurs de tenseur et des cœurs RT.

Tout compte fait, alors que le mobile GeForce RTX 3080 porte la marque du bureau GeForce RTX 3080, c’est une bête très, très différente – et une rupture avec les deux générations précédentes de Nvidia. Les GPU mobiles de la série 20 et de la série 10 étaient pour la plupart les mêmes que les GPU de bureau, mais adaptés aux ordinateurs portables.

Pas plus. Par exemple, en comparant un score de 3DMark Port Royal – un test GPU axé sur le ray tracing – une GeForce RTX 2080 Super de bureau peut dépasser d’environ 30% une GeForce RTX 2080 Super Max-Q mobile.

Une GeForce RTX 3080 Founders Edition, cependant, pourrait dépasser une GeForce RTX 3080 (max-Q) à Port Royal de 50 à 75 pour cent. Ragoût sur ça.

Nous disons tout cela parce que si vous vous attendez à ce que la série RTX 30 mobile reproduise une GeForce RTX 3080 de bureau qui a une puissance thermique de 320 watts et une alimentation minimale de 750 watts pour le PC lui-même (rappelez-vous qu’un ordinateur portable exécute tout le système sur le bloc d’alimentation), vous vous êtes probablement préparé à la déception. Il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire dans un ordinateur portable de jeu de 4 à 6 livres fonctionnant avec une enveloppe thermique de 80 à 105 watts pour le GPU, sur un bloc d’alimentation de 230 watts. Mais comme vous le verrez dans nos tests, la série RTX 30 tire le meilleur parti de ce qu’elle a.

Dynamique Boost 2.0

Parmi les nouvelles fonctionnalités que Nvidia apporte à sa série 30, il y a un Dynamic Boost 2.0 amélioré. Dynamic Boost fonctionne en dérivant la puissance du CPU vers le GPU en cas de besoin, donnant au GPU 15 watts supplémentaires de puissance.

Nvidia élève le slogan de l’IA et affirme que Dynamic Boost 2.0 peut augmenter les performances de 16%. Dynamic Boost 2.0 permettait auparavant uniquement de déplacer la puissance du CPU vers le GPU, mais maintenant, il peut en fait refluer vers le CPU à partir du GPU si le jeu est lié au CPU plutôt qu’au GPU. Nvidia a déclaré qu’il pouvait désormais équilibrer la puissance avec la mémoire graphique.

Sur les ordinateurs portables qui le prennent en charge, Dynamic Boost 2.0 sera activé tout le temps, sans possibilité de le désactiver, comme dans la version précédente. Sur les anciens ordinateurs portables prenant en charge Dynamic Boost, vous pourrez toujours désactiver la fonctionnalité.

Bien que Dynamic Boost 2.0 puisse être pris en charge par n’importe quel ordinateur portable RTX, c’est au fabricant d’ordinateurs portables de l’activer. Nous n’avons pas approfondi cette fonctionnalité ici, mais nous prévoyons de le faire bientôt.

Mode chuchotement 2.0

Nvidia a déclaré qu’il avait également une réponse au bruit des ventilateurs, en utilisant l’IA pour aider à cibler les courbes de ventilateur et les fréquences d’images pendant les jeux sur un ordinateur portable. Contrairement à l’ancienne version qui ne faisait que ralentir les ventilateurs, Nvidia a déclaré que la nouvelle version gérait la puissance du processeur, la puissance du GPU et les températures, ainsi que les ventilateurs du système et la fréquence d’images, pour atteindre la cible définie par les joueurs.

Gigabyte Aorus 17 avec GeForce RTX 3080 et Core i7-10870H

Comment nous avons testé

Pour notre test d’aujourd’hui, nous avons utilisé un Gigabyte Aorus 17 équipé d’un Intel Core i7-10870H à 8 cœurs, de 8 Go de GeForce RTX 3080 (Max-Q), de 32 Go de RAM et d’un panneau de 17,3 pouces à 300 Hz.

Notez que vous nous verrez utiliser «(Max-Q)» tout au long de l’histoire. Nvidia n’utilise plus cette désignation pour ses GPU mobiles plus efficaces, car ils sont tous les mêmes: c’est ainsi que le fabricant d’ordinateurs portables configure l’ordinateur portable autour de lui. Si les fournisseurs choisissent d’implémenter les technologies Max-Q, alors, eh bien, il s’agit toujours d’un ordinateur portable GeForce RTX 3080, mais avec les technologies Max-Q activées. Le «(Max-Q)» est notre façon de vous indiquer la puissance et les capacités thermiques intégrées par le fabricant d’ordinateurs portables.

À titre de comparaison, nous avons rédigé le même Acer Predator Triton 500 que nous avons utilisé pour notre histoire Dynamic Boost. Il comprend un Core i7-10750H à 6 cœurs, une GeForce RTX 2080 Super Max-Q, 32 Go de RAM et un panneau de 15,6 pouces à 300 Hz.

Le Predator Triton 500 avait sa fonction CoolBoost activée, ce qui fait tourner les fans plus fort. Le Gigabyte Aero 17 avait le CPU et le GPU en configuration boost, et les ventilateurs utilisant le profil «Gamer».

Utilisation du préréglage Ultra dans En être loin, les résultats donnent à l’ordinateur portable RTX 3080 environ 12% d’avance sur l’ordinateur portable RTX 2080 Super.

IDG

Passer à Tactiques d’engrenages exécuté à 1920 x 1080 et réglé sur Ultra, l’ordinateur portable RTX 3080 a un avantage d’environ 14% dans ce jeu tactique au tour par tour.

IDG

Passant à quelque chose de beaucoup moins graphiquement intense, nous allumons Counter Strike: Opérations mondiales réglé sur 1920×1080 et en utilisant le préréglage «Très élevé». Nous ne sommes même pas sûrs que «Très élevé» signifiait que lorsque le jeu est sorti en 2012, mais à partir de 2021, ce n’est certainement pas du tout élevé. C’est un jeu qui dépasse en fait l’actualisation à 300 Hz des panneaux, et probablement un jeu où vous en avez besoin si vous voulez concourir pour gagner ou si vous n’aimez tout simplement pas se faire tirer sur AWP par un enfant de 12 ans à chaque fois que vous vous précipitez. le site de la bombe.

Oui, c’est un avantage d’environ 3,5% pour l’ordinateur portable RTX 3080 par rapport au RTX 2080 Super. Ainsi, les terroristes gagnent.

IDG

De toute évidence, un problème avec les jeux précédents que nous avons exécutés est qu’ils sont tous très liés au processeur. C’est, en fait, un problème pour le RTX 3080 sur les ordinateurs portables. Tout comme les GPU d’ordinateurs portables sont un compromis pour les faire fonctionner dans un ordinateur portable, il en va de même pour les processeurs. Pour étirer un peu plus les ordinateurs portables, nous avons tiré Red Dead Redemption 2 avec le curseur de performance réglé pour préférer la qualité. Cela a vu le RTX 3080 ouvrir un peu plus de marge de manœuvre, devançant le RTX 2080 Super d’environ 18%.

IDG

Performances du ray tracing

À partir de là, nous sommes passés aux jeux de traçage de rayons matériels, en particulier Metro Exodus, qui utilise un éclairage global par ray tracing matériel. Le résultat a donné à l’ordinateur portable RTX 3080 une avance d’environ 20% sur les ordinateurs portables RTX 2080.

IDG

La prochaine étape de notre aventure de performance de ray tracing est Shadow of the Tomb Raider, avec des textures définies sur Ultra et des ombres par ray tracing sur Ultra également. Cela a vu le RTX 3080 ouvrir un avantage de performance d’environ 27% par rapport au Super 2080.

IDG

Nous avons décidé de monter un cran de plus en courant Mémoire vive: traçage de rayons infini Référence. Comme vous pouvez le deviner d’après son nom, c’est une référence (et un jeu aussi) qui utilise à peu près tout le sac d’astuces de Nvidia: caustiques de traçage de rayons, réflexion, réfraction, occlusion ambiante, ombres et DLSS 2.1. Nous l’avons exécuté sur son réglage le plus élevé avec DLSS activé.

Nous pensons que cela ne fonctionnera pas de sitôt sur le Radeon RX 6000 d’AMD. Nous pouvons dire que le RTX 3080 montre un peu de peps en devançant le RTX 2080 Super de 38%.

IDG

Notre dernier match est Quake II RTX, un jeu entièrement tracé qui donne une nouvelle vie à un classique. Nous l’exécutons à 19×10 avec une illumination globale et réglons sur «préférer les extensions Nvidia» plutôt que Vulkan pour le ray tracing. Le résultat place l’ordinateur portable 3080 environ 30 pour cent en avance sur le 2080 Super – pas trop minable.

IDG

Compte tenu des performances limitées du processeur des ordinateurs portables, il sera généralement assez difficile d’extraire les performances du RTX 3080, même si elles diffèrent considérablement de celles de leur homologue de bureau.

Par exemple, en s’appuyant sur les scores des ordinateurs portables que nous avons testés en interne, le mobile RTX 3080 se superpose très bien. Deux ordinateurs portables sont toujours plus rapides: le Alieware Area 51M d’origine avec un processeur de bureau et GeForce RTX 2080 (version non-Max-Q), et l’Acer Predator Helios 700, qui est équipé d’un RTX 2080 à inclinaison complète et d’un processeur qui frappe des horloges très hautes lorsque le clavier est tiré vers l’arrière pour permettre une ventilation supplémentaire.

Il convient de souligner que l’Alienware Area 51m utilisait un bloc d’alimentation de 330 watts plus un bloc d’alimentation de 180 watts et pesait environ huit livres, tandis que le Predator Helios 700 utilisait une brique de 330 watts et pesait 10 livres. En gros, vous ne pouvez pas battre la physique du plus gros et du plus lourd.

IDG

En connectant la charge graphique de 3DMark Time Spy à Port Royal, nous avons collecté des résultats pour voir si le RTX 3080 continuerait à perdre face aux ordinateurs portables RTX 2080. Comme vous pouvez le voir, alors que nous passons à une charge fortement liée au GPU et au ray tracing, le RTX 3080 revient à juste titre sur le dessus.

Les résultats de Port Royal montrent également que ce n’est pas seulement le GPU, c’est aussi l’implémentation. Vous pouvez trouver des ordinateurs portables pokey RTX 2080 Super et des ordinateurs portables rapides RTX 2080 Super. Vous devriez vous attendre à la même chose avec RTX 3080.

IDG

Bien que le RTX 3080 n’offre pas un slam-dunk dans le jeu, il y a une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu: GeForce RTX 3080 écrase définitivement son prédécesseur. Nous serons bref, mais en utilisant Blender 2.91, nous avons chargé les deux ordinateurs portables d’utiliser le GPU pour rendre le test du GPU BMW. La GeForce RTX 2080 Super a pris environ 36 secondes, tandis que la GeForce RTX 3080 a terminé en seulement 19 secondes – pratiquement la moitié du temps.

IDG

Nous avons également utilisé IndigoBench, un moteur de rendu basé sur GPU. Les résultats sont en M échantillons par seconde, et une barre plus longue est meilleure. Le 3080 tourne dans un score d’environ 83 pour cent plus élevé.

IDG

Notre dernier test de création de contenu utilise le rendu GPU de V-Ray Next pour mesurer les performances des GPU. La GeForce RTX 3080 est environ 104% plus rapide que la RTX 2080. Nous avons également sélectionné les résultats de Puget Systems, qui a placé la GeForce RTX 3080 mobile devant une GeForce RTX 2080 Ti et Titan RTX.

IDG

Conclusion

Dans l’ensemble, nous pensons que la GeForce RTX 3080 est en effet le meilleur GPU mobile disponible actuellement. Pour être honnête, ce n’est pas une grande barre à définir si tout ce que vous devez être est meilleur que le GPU précédent. Ne laissez pas vos attentes être déformées par la superbe carte de bureau GeForce RTX 3080.

Une fois que nous nous sommes rétablis dans la réalité qu’un ordinateur portable, est un ordinateur portable, est un ordinateur portable – voir des améliorations de 15 à 25 pour cent dans les jeux à forte intensité graphique, et encore plus avec les titres de ray tracing, est respectable.

Pourrions-nous mettre à niveau un ordinateur portable RTX 20? Probablement pas, à moins qu’il ne s’agisse d’une étape plus importante, comme un mouvement latéral pour passer d’un RTX 2060 à quelque chose de plus rapide. Il est rarement logique de passer d’une génération à l’autre, sauf si vous le faites pour les énormes progrès de la création de contenu.

Lorsque chaque ordinateur portable est son propre package, notre premier examen d’un nouveau composant n’est pas le nôtre. Nous aurons une meilleure idée des ordinateurs portables de la série RTX 30 après avoir testé une autre demi-douzaine ou plus. Mais clairement avec une implémentation favorable telle que nous l’avons testée, cela peut très bien faire.

