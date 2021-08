Outlander : Sam Heughan souffre-t-il d’être Jamie Fraser ?

Diana Gabaldón a acquis une renommée internationale après la diffusion de ses romans sur petit écran au format feuilleton. Étranger, créée par Starz Play et distribuée dans le monde entier par Netflix, est l’une des fictions les plus regardées ces derniers temps. Protagonisée par Sam Heughan et Caitriona Balfe, cette production est sur le point d’atteindre sa sixième saison, qui a déjà terminé le tournage et sera diffusée l’année prochaine.







Cependant, il semble que réussir avec Étranger pas assez pour certains ou du moins pour Sam Heughan. Est-ce que le protagoniste et interprète de Jamie Fraser a avoué il y a quelques heures à peine que pour lui il y a une difficulté qu’il doit traverser dans ce projet. Bien qu’il y a quelques mois, il ait parlé de la douleur causée par le fait de devoir porter une perruque pendant tant d’heures, maintenant c’était beaucoup plus.

Avec Caitriona Balfe, l’acteur incarne le propriétaire terrien de Fraser’s Ridge depuis maintenant sept ans. Ce rôle dans Étranger Cela l’a catapulté à la renommée internationale et l’a même positionné comme l’un des acteurs les plus acclamés de l’industrie. C’est pourquoi Heughan a actuellement plus d’un projet à l’horizon et, en fait, remporte déjà un grand succès avec deux films également sur Netflix.

Sam et Caitriona à la fin du tournage. Photo : (Starz)



Cependant, d’après ce qu’il a avoué, il a du mal à lâcher Jamie une fois qu’il a fini de filmer la bande. « C’est vraiment une sorte de moment de transition. Parfois, il est difficile de se déconnecter, et pendant les premiers jours après avoir terminé une saison de Étranger, tu es toujours sur cette roue de hamster pour faire et faire des choses« , mentionné.

Mais, voilà, il n’est plus revenu sur le plateau de la série depuis plusieurs mois depuis la fin du tournage en juin. Et, en fait, vous n’aurez pas d’autre choix que d’attendre que le « Droughtlander » (un terme créé par les fans qui fait référence au temps entre saison et saison) passe et, bien sûr, ce sera long puisqu’il ne reviendra pas. en Écosse jusqu’en 2022.