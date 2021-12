Josh Peck va retrouver Miranda Cosgrove dans le redémarrage d’iCarly

UNE Drake et Josh les retrouvailles ont été fixées au nouveau iCarly. La série de revival Paramount + fera appel à Josh Peck pour la deuxième saison de la série, réunissant l’acteur avec Miranda Cosgrove. Cosgrove, qui incarne Carly Shay dans iCarly, a également joué Megan Parker dans Drake et Josh.

« Miranda est une bonne amie à moi, et quand ils ont annoncé le nouveau iCarly, nous avons discuté de la possibilité de trouver quelque chose d’amusant à jouer pour moi », a déclaré Peck à People à propos de son apparence. « Être sur le iCarly Après toutes ces années, la boucle est bouclée et j’adore travailler avec Miranda, Nathan [Kress] et Jerry [Trainor] encore. Je suis ravi de pouvoir faire partie de ce qu’ils créent. »

Récemment, Miranda Cosgrove a également taquiné les retrouvailles en disant à E! News, « Je pense qu’il y a de très bonnes chances qu’il soit dans la deuxième saison que nous tournons en ce moment. Je ne sais pas exactement quel sera le personnage, mais vous savez, Josh et moi sommes amis, et il a été assez gentil pour dire qu’il ferait un épisode. »

Dans un épisode de la saison 2, Peck incarnera Paul, le « manager agressif » de Carly. Les gens rapportent que Paul « se heurtera à Freddie lorsque ses techniques de gestion » ambitieuses « entreront en conflit avec le fonctionnement habituel du groupe. Carly essaiera de trouver un moyen de rendre tout le monde heureux tout en gardant Paul et Freddie dans son équipe. »

Cette nouvelle du casting intervient peu de temps après qu’il a été annoncé que la dernière émission de Josh Peck, un Turner et Hooch la série revival sur Disney+, a été annulée. Le spectacle, qui est terminé après une seule saison qui a débuté cette année, a suivi Peck en tant que fils du personnage de Tom Hanks du film original. Toujours en train d’aller de l’avant, Peck a déjà assumé ce nouveau rôle sur iCarly, et a un rôle de voix dans la prochaine suite animée The Ice Age Adventures of Buck Wild.

le iCarly revival a été créé sur Paramount + en juin et a été renouvelé pour une deuxième saison le mois suivant. Suite de la série originale Nickelodeon, la série ramène Miranda Cosgrove dans le rôle de Carly Shay. Neuf ans plus tard, Carly est de retour à Seattle où elle partage un appartement avec son colocataire Harper (Laci Mosley). Nathan Kress est également de retour dans le rôle de Freddie Benson avec Jaidyn Triplett dans le rôle de Millicent, la belle-fille adoptive de Freddie, et Jerry Trainor joue également le rôle du frère plus âgé de Carly, Spencer. Cela reprend avec le lancement par Carly d’une nouvelle émission Web, et c’est un peu plus mature que la série originale Nickelodeon avec Carly naviguant maintenant dans la vie dans la vingtaine.

Un personnage majeur absent de la reprise est Sam, le meilleur ami de Carly de la série originale jouée par Jennette McCurdy. Auparavant, McCurdy avait révélé qu’elle ne participerait pas au redémarrage, car elle s’est depuis retirée de la carrière professionnelle au-delà de l’émission occasionnelle d’une seule femme. L’expérience qu’elle a eue en travaillant sur iCarly n’est pas non plus la même que ses anciennes co-stars, car elle a dit comment elle se souvient que son implication était embarrassante pour elle.

« J’ai arrêté il y a quelques années pour m’essayer à l’écriture et à la réalisation. Tout se passe bien », a déclaré McCurdy sur le podcast Empty Inside avec Anna Faris. « J’ai écrit ce one-woman show, et je l’ai joué, et je ne voulais vraiment pas à cause du culot. Parce que j’avais l’impression que je ne voulais plus jouer le rôle du roi, ‘J’ai fini.’ .. Donc je l’ai fait juste pour cette émission, mais je pense que ce one-woman show serait le meilleur. »

« Mon expérience avec le jeu d’acteur est que j’ai tellement honte des rôles que j’ai joués dans le passé. J’ai du ressentiment envers ma carrière à bien des égards. Je me sens tellement insatisfait des rôles que j’ai joués et j’ai l’impression que c’était le plus ringard, embarrassant », a-t-elle ajouté. « J’ai fait les émissions dans lesquelles j’étais entre 13 et 21 ans, et à 15 ans, j’étais déjà gêné. Mes amis à 15 ans, ils ne disent pas: » Oh, cool, tu es dans cette émission de Nickelodeon. » C’était embarrassant. Et j’imagine qu’il y a une expérience très différente à vivre avec le métier d’acteur si vous êtes fier de vos rôles et si vous vous sentez comblé par eux. »

Le nouveau iCarly peut être trouvé en streaming sur Paramount+. Cette nouvelle nous vient de People.

