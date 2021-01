Il s’agit de la seule Porsche 911 blindée de série. Connaissez votre histoire

La génération 996 de la Porsche 911 est peut-être même l’une des plus «aimées» des fans de la marque, mais elle a toujours un rôle important dans la déjà longue histoire du modèle emblématique allemand.

Après tout, c’était la première génération de la 911 avec un moteur refroidi par eau, la première à abandonner les phares ronds et à lancer la saga GT3, facteurs qui lui garantissaient déjà une place particulière dans l’histoire du modèle. Le fait qu’il ait également servi de base au seul véhicule blindé 911 de série ne fait qu’ajouter à son importance.

Eh bien, au milieu des années 1990, Porsche a décidé d’accéder à la commande d’un de ses clients et, à partir d’une 911 (996) peinte dans un éclatant «Dragonfly Turquoise Metallic», elle a créé la seule 911 de série à l’épreuve des balles.

Le verre (beaucoup) plus épais indique que cette 911 (996) n’est pas la même que les autres.

Comment ça a été fait?

Faisant actuellement partie de la collection du musée Porsche, cette Porsche 911 (996) est née comme tout autre modèle de sa génération, ayant été arbitrairement choisie hors de la chaîne de production avant de devenir à l’épreuve des balles.

Pour que cette 911 Carrera soit apte à servir même le célèbre James Bond, Porsche l’a équipée de verre renforcé de 20 mm d’épaisseur spécialement conçu pour elle.

Pour s’assurer que le corps était capable d’arrêter les balles, Porsche a eu recours à un matériau composite appelé Dyneema. Bien qu’il pèse le même poids que l’acier, il est 15 fois plus résistant.

En dépit d’être presque invisibles, toutes ces transformations ont permis, selon Porsche, de rendre cette 911 (996) capable d’arrêter les projectiles d’un pistolet 9 mm ou d’un revolver .44 Magnum.

Il n’y a pas de beauté sans elle

Avec un intérieur égal à celui des 911 contemporains restants (et rempli d’équipement), la principale différence à bord de ce spécimen unique est le fait qu’il est plus silencieux, grâce au verre (beaucoup) plus épais.

Comme on pouvait s’y attendre, toute cette protection «passe» une facture, avec le poids de cette Porsche 911 (996) Carrera qui va plus que doubler: 1317 kg abattu jusqu’à 2722 kg. Malgré cela, il a continué à utiliser 3,4 l flat-six avec 300 ch et 350 Nm – il méritait clairement une mise à niveau du moteur 911 (996) Turbo, de 420 ch, qui serait lancé plus tard.

Sans jamais avoir été suivi, la conception d’une 911 blindée (996) est restée un ponctuel pour deux raisons très simples: il n’y avait pas de demande de réservoirs 911 et le prix était exorbitant. Pas étonnant que le choix typique, à l’époque, se limite à une berline à quatre portes, et probablement à une étoile à trois branches avec le capot.