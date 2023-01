Teen Wolf: The Movie servira de septième saison de la série originale

Le créateur de »loup adolescent », Jeff Davis, a expliqué que le prochain film de la série servira de septième saison. Dans une interview, Davis a évoqué »Teen Wolf : le film » comme un projet qui lui a permis d’entasser une saison entière dans un seul film.

»Le premier montage du film a duré trois heures. Une partie de cela est que vous avez tellement de personnages à gérer, a expliqué Davis. »A la fin de l’écriture du film, j’ai réalisé, ‘Oh, mon Dieu. Il s’agit essentiellement de la septième saison, le tout dans un seul film. »

Il a poursuivi en disant: » Nous avons mis beaucoup de choses dans ce film. Il essayait de donner aux fans de grands moments, des moments déchirants et des moments drôles, tout en leur donnant des souvenirs de ce qu’était la série, mais aussi de nouvelles choses comme Vince Mattis, qui joue Eli, le fils de Derek Hale.

La série »Teen Wolf » est un drame surnaturel pour adolescents diffusé sur MTV de juin 2011 à septembre 2017, affichant un total de 100 épisodes sur six saisons. L’histoire est basée sur un film de 1985 du même titre et suit un jeune loup-garou qui défend une ville californienne contre des créatures surnaturelles.

C’est en septembre 2021 qu’il a été annoncé qu’un film de suite exclusif sortirait sur la plateforme de streaming Paramount +, avec ses enregistrements commençant en mars 2022 et se terminant en mai 2022. Russel Mulcahy a réalisé la bande à partir d’un scénario écrit par Davis.

» Teen Wolf: The Movie » se déroule plusieurs années après les événements de la finale de la série et commence avec Scott McCall résidant maintenant à Los Angeles et luttant toujours pour passer à autre chose après avoir été un héros.

Les six saisons de la série sont disponibles sur Paramount+. » Teen Wolf: The Movie » sera présenté en première sur le catalogue du service de streaming le 26 janvier.