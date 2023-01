Fin expliquée de « La Dame des morts »: qui a assassiné le mari de Blum

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Basé sur le roman allemand du même nom de 2014 de l’auteur Bernhard Aichner, « La dame des morts» (« Woman of the Dead » en anglais et « Totenfrau » dans sa langue d’origine) est un Série Netflix autrichienne qui suit Blum, propriétaire d’un salon funéraire dans une célèbre station de ski et mère aimante de deux jeunes enfants qui, après la mort de son mari, se lance à la recherche du coupable de l’accident mortel.

Après avoir découvert que la police n’a pas fait le moindre effort pour résoudre l’affaire de Mark, Blum commence à enquêter par elle-même et grâce à un téléphone qu’elle trouve sur la moto de son mari, elle retrouve Dunja, une femme étrangère qu’elle prétend que le policier a été assassiné. pour avoir essayé de l’aider.

Dunja explique que les hommes qui l’ont trompée ici, comme d’autres femmes immigrées, les ont droguées et les ont emmenées dans un endroit dans les bois, où des hommes masqués les ont maltraitées et mutilées. Avant de réussir à s’échapper, il s’aperçut que un de ses agresseurs prenait des photos avec un appareil photo polaroid. Indice que « La dame des morts» décide de continuer à découvrir le mystère.

Blum reçoit la nouvelle de la mort de son mari dans la série autrichienne « La Dame des morts » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA DAME DES MORTS » ?

Ce dernier indice la conduit à Edwin Schönborn, le fils de Mme Schönborn, une femme riche qui exploite la station de ski de Bad Annenhof. Pour lui faire avouer ses crimes, Blum trompe le photographe pour qu’il le rencontre, mais il refuse de révéler la moindre information.

Lorsqu’une altercation survient, le protagoniste de « La dame des morts” utilise un taser contre Edwin et l’assomme. En apprenant qu’il est mort, elle n’a d’autre choix que de le couvrir. Cependant, dans le processus, elle confirme que le puissant Schönborn a quelque chose à voir avec la mort de son mari.

Plus tard, il trouve un lien entre Edwin, le père Jaunig, qui enseigne à l’école de Nela, Bertl Puch, un restaurateur, et Joe Blenk. Ils ont la même brûlure sur leur corps, donc ce sont les hommes qui ont attaqué Dunja, donc ils finissent par devenir sa cible.

Les découvertes et les plans de vengeance de Blum mettent sa famille en danger, alors qu’une étrange voiture commence à les suivre et même son fils Tim est kidnappé. De plus, Dunja est assassiné après avoir quitté la maison de l’embaumeur.

Après avoir secouru son fils en le menaçant de révéler les informations dont il dispose pour nuire aux affaires de Mme Schönborn, Blum ne s’arrête pas dans sa quête de vengeance. Il assassine les personnes impliquées, dont Joe Blenk, qui est en fait le Dr Ludwig. Cependant, il n’a toujours pas découvert qui était le meurtrier de Mark et qui est le cinquième homme masqué.

Blum a menacé avec une arme à feu l’une des personnes impliquées dans la mort de son mari dans « La Dame des morts » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA DAME DES MORTS » ?

Qui a assassiné le mari de Blum ?

Après que le meilleur ami et collègue de Mark, Massimo Ricci, l’ait sauvée d’une enquête policière sur les meurtres masqués, la star de « Lady of the Dead » accepte son invitation à dîner, mais livre d’abord à Reza, la personne en qui il a le plus confiance, la clé USB de Sebastian Hackspiel.

Lors de l’examen des images USB, Reza découvre que le cinquième homme masqué est Massimo. Quelque chose que Blum comprend aussi quand il voit la marque de brûlure. Confronté au policier, il avoue ses crimes sans remords. Il a assassiné Mark pour l’empêcher d’exposer son sale groupe d’hommes masqués.

Il essaie évidemment de tuer Blum, mais Reza arrive à temps pour l’arrêter. À la fin, l’embaumeur poignarde Massimo avec l’os d’une des femmes torturées.vengeant ainsi la mort de son mari et celle des victimes des cinq hommes masqués.

Bien que la mort de Massimo soit dissimulée, Blum sait qu’il ne pourra pas éviter la police, alors il blâme la police pour les autres meurtres et fait pression sur Mme Schönborn pour qu’elle arrête l’enquête.

La première saison de « La Dame des morts » se termine avec Blum et sa famille essayant de reprendre leur vietandis que le nouvel associé de Mme Schönborn propose de résoudre tout problème mettant son entreprise en danger. Cela signifie-t-il que Blum est toujours en danger ?