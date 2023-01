Comment Olivia Benson s’est calmement sauvée elle-même et son fils lors d’une attaque de gang contre ‘SVU’

Le début de la nouvelle année donne le coup d’envoi d’une trilogie à enjeux élevés – et pas mal de douleur – pour le capitaine Olivia Benson sur « Law & Order: SVU », mais en tant que Mariska Hargitay, qui joue Benson depuis près de 25 ans maintenant, une fois a déclaré à propos du traumatisme de son personnage dans la saison 24: « La seule issue est de passer. »

Dans l’épisode du 5 janvier « Jumped In », le premier des trois épisodes se déroulant dans le Bronx, Benson et Sgt. Odafin « Fin » Tutuola (Ice-T) compatit au départ de la détective Amanda Rollins (Kelli Giddish) dans la salle d’équipe, et après que Benson lui ait dit bonne nuit, la réponse de Fin « rien de bon ne se passe jamais la nuit » est un soupçon de préfiguration.

Après un échange houleux avec son patron, le chef McGrath (Terry Serpico), à propos de leur équipe Manhattan SVU qui doit aider l’unité Bronx SVU en difficulté malgré leurs ressources en personnel limitées, Benson rentre chez elle main dans la main avec son fils, Noah (Ryan Buggle).

Alors que les deux approchent de leur résidence, Benson remarque des graffitis rouges sur le mur et deux personnages encapuchonnés de l’autre côté de la rue dans l’ombre qui semblent littéralement prêts à la sauter.

L’œil au beurre noir de Benson de la bataille. Will Hart / NBC

Lorsque Noah demande à sa mère ce qui se passe, Benson répond : « Noah, je veux que tu entres à l’intérieur. Quand il commence à protester, elle insiste calmement pour qu’il entre dans le bâtiment et dise à leur portier d’appeler la police avant de lui remettre également son talkie-walkie pour la radio dans un 10-13 – ce qui signifie qu’un officier a besoin d’aide immédiatement.

Elle dit à Noah de ne pas quitter le hall alors qu’elle ferme la porte et se tourne pour affronter le duo de l’autre côté de la rue. Après que l’un des hommes encapuchonnés brandit une machette, Benson sort alors son arme et s’annonce comme NYPD et lui dit de déposer son arme.

« On prend ce qu’on veut », répond l’autre encapuchonné, qui s’avère être un adolescent.

Quelqu’un à moto passe devant Benson, la renverse et fait voler son arme hors de ses mains. Les deux agresseurs commencent à lui donner des coups de pied dans les côtes et à prononcer des noms tels que « Ricky » et « Sleep ». Les téléspectateurs avides peuvent reconnaître ces noms depuis quelques épisodes (« The One You Feed ») lorsque Benson a travaillé avec l’unité des gangs du Bronx pour retrouver et arrêter plus tard des adolescents impliqués dans le viol d’une jeune fille dans le métro de New York. Ces adolescents étaient membres du gang BX9 – un gang dominicain qui est apparu sur « SVU » à quelques reprises au fil des ans, y compris dans l’épisode de la saison 15 « Betrayal’s Climax » dans lequel le chef incarcéré de BX9, Carlos Hernandez, a menacé Benson à le temps. Benson a hardiment répondu : « Vous me menacez ? J’ai le plus gros gang de la ville. Vous pensez que vos hommes sont fidèles ? Allez-y, testez le NYPD. Je te défie. Il convient également de noter que Hernandez a déjà partagé une cellule de prison avec William Lewis – un tueur sadique qui avait précédemment enlevé et torturé Benson.

Benson roule et sort une autre arme et tire sur l’un de ses agresseurs dans la jambe. Alors qu’elle dit au jeune homme restant de lever les mains, Noah sort en courant du bâtiment en criant: « Maman! »

Benson, toujours allongée sur le dos dans la rue, se tourne pour faire face à son fils et lui crie de « retourner à l’intérieur ».

Deux motos s’arrêtent alors et ramassent les deux assaillants alors que Benson se lève lentement.

Après l’arrivée de l’aide et l’officier prenant la déclaration de Benson lui demande pourquoi elle pense que les assaillants faisaient partie de BX9, elle montre du doigt le graffiti et mentionne le cas dans lequel elle a travaillé précédemment dans lequel elle a «collé deux» membres du gang BX9. « Je suppose que j’ai été éclairé », dit Benson.

Fin se présente sur les lieux et lui dit qu’il a entendu à la radio qu’elle « a soufflé une de leurs rotules », et Benson répond : « Je ne voulais tirer sur aucun d’eux. C’étaient des enfants. … C’est le fils de quelqu’un.

« Certaines balles ont une leçon derrière elles », dit Fin.

Fin a le dos de Benson depuis presque le tout début. Will Hart / NBC

Il reste avec Noah pendant qu’Olivia se fait examiner à l’hôpital, où McGrath lui rend visite et lui demande si elle va bien.

Benson dit qu’elle ira bien une fois qu’elle aura mis la main sur Oscar Papa, qui est l’actuel leader de BX9. McGrath lui rappelle que ce n’est pas un cas SVU et demande comment elle sait que papa a orchestré l’attaque contre elle.

« Qui d’autre a le pouvoir de donner le feu vert à une capitaine de New York et à son fils de 11 ans ?

McGrath dit qu’il a déjà un appel dans l’unité des gangs du Bronx. L’équipe comprend le capitaine Mike Duarte (Maurice Compte), avec qui Benson a eu des échanges tendus lorsqu’ils travaillaient auparavant ensemble sur l’affaire de viol du métro BX9 de New York.

Noah a maintenant besoin d’un autre endroit pour rester jusqu’à ce que la menace sur lui et sa mère soit éteinte, alors Benson enrôle Fin pour emmener Noah dans la maison de son demi-frère à l’extérieur de la ville. Noah, que Benson a adopté alors qu’il était bébé, a appris qu’il avait un demi-frère dans le dernier épisode (« Et un traumatisme dans un poirier ») après avoir utilisé une carte-cadeau de Fin sur un site d’ascendance génétique. Noah avait envoyé des SMS à son demi-frère, Connor McCann, jusqu’à ce que sa mère l’emmène rencontrer et éventuellement rester avec la famille McCann vers Noël. Avant que Benson n’emmène Noah à l’intérieur pour rencontrer les McCann pour la première fois, elle a dit: « Je veux juste que vous vous souveniez que, vous savez, tout dans la vie ne se passe pas comme vous le pensez ou comme vous l’espérez. » Alors que Noah a eu une visite amusante avec la famille McCann apparemment parfaite à Noël, il sera intéressant de voir si la citation de Benson laisse présager qu’il y a plus dans cette famille que ce que Noah a vu lors de sa première visite.

Lorsque Noah FaceTimes Benson des McCann alors qu’elle continue de rechercher «ces méchants», il lui dit qu’il passe du bon temps avec Connor qui reste debout toute la nuit à manger des glaces et à jouer à des jeux vidéo. Mais est-ce une coïncidence si un kit d’ascendance est également mentionné dans « Jumped In » ? L’ADN d’un kit joue un rôle majeur dans la résolution de ce qui était une affaire classée dans le Bronx. Oui, Benson et son équipe se sont rendues dans le Bronx pour aider à éliminer leur arriéré de dossiers. Et, bien sûr, en étant dans le Bronx, Benson pourrait traquer BX9 avec Duarte.

Mariska Hargitay en tant que capitaine Olivia Benson et Camryn Manheim en tant que lieutenant Kate Dixon, qui a quitté « Law & Order » pour utiliser ses compétences en langue des signes pour aider sur une affaire avec SVU. Will Hart / NBC

En 24 saisons de « SVU », Benson a fait face à de nombreuses situations dangereuses mais a rarement été brutalement attaqué. Mis à part l’embuscade dans « Jumped In », l’expérience la plus poignante de Benson s’est produite aux mains de William Lewis, qui a enlevé Benson et l’a brutalement torturée pendant des jours au début de la saison 15. Il a continué à la hanter dans les épisodes suivants, que ce soit était dans la salle d’audience lors de son procès ou lorsqu’il s’est évadé de prison. Après s’être libéré, Lewis finit par convaincre Benson de le rencontrer seul car c’est la seule chance de garder une jeune fille qu’il avait prise en vie. Il soumet Benson à un jeu traumatisant de roulette russe qui se termine par le fait qu’il tourne le pistolet contre lui-même, mais donne l’impression que Benson aurait pu appuyer sur la gâchette.

« Je pense que parce qu’Olivia et tant de personnages de notre émission ont subi tant de traumatismes, je voulais vraiment approfondir cela un peu plus », a déclaré Hargitay à 45secondes.fr.com en septembre 2022 à propos de la 24e saison de « SVU ». ”

« La vraie force consiste à ressentir les sentiments, à les gérer et à les traverser », a-t-elle expliqué.

Et de nombreux fans espèrent d’ici la fin de cette trilogie que Benson finalement avoir la chance de discuter du traumatisme qu’elle a vécu avec son ancien partenaire de longue date, le détective Elliot Stabler (Chris Meloni), qui l’a brusquement quittée sans un mot il y a plus de 10 ans mais est depuis revenue dans l’univers « Law & Order » sur « Organized Crime .” S’ils ne discutent pas spécifiquement de ce traumatisme cette fois-ci, les fans qui aspirent depuis des années à ce que les deux deviennent amoureux espèrent qu’ils ressentiront au moins les sentiments bientôt lors d’une conversation entre eux.

Stabler a brièvement évoqué son départ dans une scène émouvante avec Benson lorsqu’il est revenu dans « Return of the Prodigal Son » de la saison 22. Dans ce même épisode, la femme de Stabler, Kathy, est décédée, ce qui a amené certains fans à se demander si la série ouvrait la voie à une éventuelle romance entre Benson et Stabler. Dans la finale d’automne de « SVU », « Et un traumatisme dans un poirier », Benson admet à Rollins qu’elle avait l’impression que Stabler était sa « maison », mais qu’elle n’en avait « pas fini » qu’il la quitte. Elle a ajouté qu’elle « n’avait ni droit ni revendication » et que Stabler « était le mari de quelqu’un d’autre ». Elle a reconnu que « parfois, ce serait plus facile » si Kathy était toujours en vie. « Avec elle partie, c’est comme s’il n’y avait plus que des possibilités, ce qui est paralysant », dit Benson.

Quant à Stabler, depuis son retour, il a dit « je t’aime » à Benson, a écrit dans une lettre à Benson que « dans un univers parallèle » c’était toujours eux et, plus récemment, a avoué ivre à un ami qu’il y a une femme qu’il est amoureux de.

Le 12 décembre 2022, Meloni a répondu à un fan sur Twitter qui a demandé un selfie de lui et Hargitay avec un qui semblait provenir d’un plateau où les deux auraient pu filmer ensemble.

Nous ne pouvons qu’espérer que cette trilogie d’épisodes « SVU » inclut Stabler pour Benson après son attaque et que les deux auront une chance bien méritée de parler de, enfin, de tout !