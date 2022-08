Les festivaliers de Furious Reading & Leeds demandent des remboursements après un changement de line-up de dernière minute

Le mot « rage » est mis en avant dans Rage Against The Machine, après que le groupe a annoncé qu’il annulerait la partie britannique et européenne de sa tournée.

Ils ont annoncé la nouvelle sur Twitter après avoir confirmé que le chanteur principal Zack de la Rocha ne serait pas en mesure de traverser l’Atlantique en raison d’une blessure à la jambe qu’il a subie sur scène en juillet.

RATM vantera toujours les États-Unis et le Canada et est actuellement au milieu de trois spectacles au Madison Square Garden de New York.

Mais ce ne sera pas une grande consolation pour ceux qui se rendront à Reading et Leeds à la fin de ce mois.

On aurait pu penser qu’un remplaçant convenable serait trouvé pour le groupe de rock, mais les festivaliers se sont tournés vers un genre différent et les ont remplacés par le groupe pop The 1975.

Cela a provoqué beaucoup de colère de la part des festivaliers frustrés, l’un d’entre eux affirmant que « le remplacement était loin d’être du même genre musical ».

Pendant ce temps, un autre fan de RATM a ajouté: « Mon partenaire et moi avons acheté deux billets pour voir Rage, voyageant à Reading depuis Glasgow.

« Billets de train déjà réservés. Maintenant, ils disent que nous ne pouvons pas obtenir de remboursement pour les changements de file d’attente. Les 1975 ne sont pas un remplacement approprié. »

RATM a conseillé à ses fans de « contacter votre point de vente pour obtenir le remboursement de toute émission phare ».

Le débat sur la question de savoir si les festivaliers devraient ou non recevoir un remboursement s’est poursuivi sur Twitter, l’un d’entre eux disant : « C’est un festival, il ne s’agit pas d’un acte spécifique. Allez voir autre chose, expérimentez, faites la fête, passez un bon moment et rencontrez de nouvelles personnes. Il y a tellement de choses à faire que de regarder Rage Against The Machine.

Zack de la Rocha, leader de Rage Against The Machine. Crédit : REUTERS/Alay Stock Photo

Cependant, quelqu’un d’autre était plus sympathique au sort des fans de RATM et a déclaré: «Vous voyez l’état de la programmation? Si j’étais de Leeds ou de Reading, j’aurais eu un billet juste pour les voir car ils ne tournent presque jamais. J’imagine que beaucoup sont dans le même bateau.

Un autre utilisateur a fait une comparaison de football plutôt amusante, commentant : « Si vous achetiez un billet pour un match de West Brom et qu’il jouait les moins de 17 ans, que diriez-vous ? Vous regardez toujours West Brom, mais ce n’est pas ce que vous avez payé, n’est-ce pas ? »

Mis à part The 1975, les autres gros titres des trois jours à Reading et Leeds incluent Dave et les Arctic Monkeys.