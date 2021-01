Qu’est-ce que Rust, le dernier phénomène de jeu à la mode sur Twitch

Among Us n’est pas le seul jeu vidéo à avoir connu un succès soudain grâce aux streamers. La même chose arrive à Rouille, jeu de survie multijoueur en ligne développé par Studios Facepunch, et a atterri sur Steam en 2013 en accès anticipé. Sorti en version complète sur PC en 2018, le jeu jouissait d’une bonne réputation parmi les admirateurs de jeux de survie, mais ne sortait jamais de son créneau. Cependant, depuis le début de 2021, Rust est l’une des plus grandes tendances sur Twitch: le résultat inattendu et soudain de 1 million de vues et de 3,2 millions d’abonnés sur la plate-forme violette. Un succès qui s’est également propagé à Steam, faisant de Rust l’un des jeux les plus téléchargés par les utilisateurs de PC.

Pourtant, Rust n’est pas un jeu simple et direct comme Among Us peut l’être. Le titre de Facepunch Studios est basé sur mécanique de survie profonde qui obligent ceux qui jouent à constamment nourrir et étancher leur personnage pour ne pas le laisser mourir, à une recherche continue de matériaux pour créer des armes, des vêtements, des abris et autres ressources utiles, et à lutter contre les bêtes sauvages – ou pire encore, les joueurs adverses. Un gameplay impitoyable mais varié qui a incité les critiques du jeu à définir Rust comme un croisement entre DayZ (un mod d’Arma II) et Minecraft.

Alors, comment expliquez-vous la propagation massive de Rust entre les joueurs et les spectateurs? Cela est en partie dû au rôle que les jeux vidéo ont joué au moment du verrouillage: avant tout, les titres multijoueurs sont devenus un outil utile pour se divertir avec des amis, même s’ils sont forcés à la maison. Mais dans le cas de Rust, le tournant est venu de l’opération récemment organisée par TV hors ligne, une équipe populaire de créateurs de contenu, qui a conduit à la création d’un serveur de jeu dans lequel jouer les streamers les plus célèbres, y compris de vraies célébrités telles que xQc (7,3 millions d’abonnés) et Shroud (8,7 millions d’abonnés). Une idée reprise par un groupe de streamers espagnols. En Italie également, Rust connaît une certaine diffusion parmi les stars du web italiennes, comme en témoigne Pow3r, qui invite souvent ses followers sur Instagram à suivre leurs raids dans le jeu. Beaucoup attendent maintenant de savoir quand le jeu de survie de Facepunch Studios arrivera sur consoles, en particulier PlayStation 4 et Xbox One.

Si le cas de Among Us n’était pas déjà explicatif, celui de Rust démontre une fois de plus la capacité du streamer et du créateur de contenu à porter sous les feux de la rampe mondiale des jeux vidéo restés dans l’oubli ou parmi de petites niches pendant des années entières.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂