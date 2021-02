Taylor Swift partage sa nouvelle version de ‘Love Story’

Après deux albums à succès composés et enregistrés de manière complète pendant la quarantaine, maintenant Taylor Swift elle prépare la sortie de ses anciens albums, qu’elle n’a cessé d’enregistrer. Aujourd’hui (vendredi 12 février), l’artiste partagerait « Histoire d’amour« , Single de son album 2008 »Intrépide».

Cette nouvelle version de l’un de ses deuxièmes albums studio, qui a marqué un tournant dans sa carrière à l’international, comportera six chansons inédites.

Sous le titre de « Histoire d’amour (version de Taylor)« , Cette chanson remaniée arrive juste à temps pour le week-end de la » Saint-Valentin « , après avoir été très attendue dans une publicité produite par Ryan Reynolds pour l’application de rencontres « Match ». Conservant fidèlement son style campagnard, la chanson est présentée dans une nouvelle vidéo dans laquelle les paroles illustrent des photographies et du matériel de l’artiste lors de la promotion de “Intrépide».

Rapide a pris la décision de reprendre le contrôle de sa musique en l’enregistrant à nouveau après son ancien manager Scooter braun, en collaboration avec sa maison de disques Ithaca Holdings LLC, acquis sans préavis « Groupe d’étiquettes Big Machine», Ancien label de la chanteuse courant juin 2019.

Rapide Il remettrait cette affaire à la mode en annonçant en novembre de l'année dernière que la propriété légale de ses chansons aurait changé de mains pour la deuxième fois au cours des deux dernières années.

Rapide Il remettrait cette affaire à la mode en annonçant en novembre de l’année dernière que la propriété légale de ses chansons aurait changé de mains pour la deuxième fois au cours des deux dernières années.

La nouvelle version de « Intrépide”Sera publié cette année avec un total de 26 chansons. Six d’entre eux sont des chansons totalement inédites que l’artiste aurait écrites entre ses 16 et 18 ans. Certains fans ont suggéré qu’une déclaration récente cache le mot « 9 avril » (9 avril) en majuscules, laissant entendre que cela pourrait être sa date de sortie.

En réenregistrant son ancien matériel, la chanteuse déclarait: « Ce processus a été plus satisfaisant et émotionnel que je ne pouvais l’imaginer et il m’a rendu encore plus déterminé à réenregistrer toute ma musique. »

L’album détient le record du plus grand nombre de récompenses majeures de l’histoire de la musique country, en lui attribuant pour la première fois le Grammy de « Album de l’année » jusqu’en 2016, il le remporterait à nouveau grâce à « 1989 ». Son album récent « Folklore”A également été nominé pour cette catégorie.