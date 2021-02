Fernanda Castillo: la promesse qu’elle a faite à son fils après sa sortie de l’hôpital

Fernanda Castillo il a réalisé l’un de ses rêves les plus précieux. L’actrice mexicaine qui est devenue célèbre pour ses rôles de « Le Seigneur des cieux« , » Ennemi intime « et » Monarque « dans Netflix Elle est devenue mère pour la première fois à 38 ans le 19 décembre 2020, donnant naissance à son premier-né Liam.

Avec son partenaire, l’acteur aussi Erik Hayser, a décidé de partager l’ensemble du processus de grossesse avec ses adeptes dans le réseaux sociaux, montrant principalement sa joie de fonder une famille de trois avec son futur fils Liam, préparant sa chambre et aménageant son temps pour vivre avec lui le premières années de sa vie.

Malheureusement, la santé de Fernanda cela s’est compliqué quelques semaines après avoir donné naissance à son premier-né. Sa carie était si grave qu’elle a dû être emmenée en urgence au Hôpital espagnol de Mexico, présentant des conditions post-partum qui ils ont mis sa vie en danger.

C’étaient des jours difficiles depuis son hospitalisation le 11 janvier, mais elle s’est améliorée au point qu’elle a pu se sortir de ces complications sans problème. Après cela, elle est retournée à la maison pour être avec son bébé et poster l’une des promesses les plus tendres qui ait été vue sur le réseau social. Que dis-je à Liam?

LA PROMESSE DE FERNANDA CASTILLO À SON FILS APRÈS QUITTÉ L’HÔPITAL

Fernanda Castillo a eu des complications après son accouchement et a été hospitalisée quelques jours après son accouchement (Photo: Instagram)

Comme rappelé, l’interprète de Monica Robles dans « Le Seigneur des cieux«Elle est devenue mère pour la première fois dans le passé 19 décembre. L’arrivée du petit Liam l’a remplie de joie, et avec son mari, également acteur Erik Hayser, ils ont partagé leur bonheur à travers les réseaux sociaux.

La tragédie est survenue lundi 11 janvier lorsque l’actrice a été emmenée à l’hôpital, un fait qui n’était connu que 3 jours plus tard. C’était son partenaire Erik Hayser, qui a confirmé la nouvelle selon le programme « Premier impact« Il a également évité de donner des détails sur son état et a apprécié l’inquiétude.

Fernanda a décoré la chambre de son fils bien avant sa naissance (Photo: Instagram)

En raison de cette situation, le petit Liam elle est restée sous la garde de ses proches, tandis qu’elle était accompagnée de son mari. Après des moments d’angoisse dus à son hospitalisation, Fernanda est sortie de l’hôpital le 15 janvier, selon les informations de « dis moi ce que tu sais».

Hayser a fait connaître la nouvelle et a remercié les expressions de soutien et d’inquiétude concernant la santé de l’artiste mexicain de 38 ans, qui a continué à hôpital pour certaines thérapies et échapper à tous les risques en prenant soin de votre bébé Liam nouveau-né qu’il n’avait pas vu lors de son internement.

Le 8 février 2021, elle a posté une jolie photo d’elle avec son bébé en lui faisant une promesse dont elle se souviendra certainement pendant de nombreuses années. On y voit ses mains tenant les petits pieds de Liam portant une paire de chaussettes avec une fusée volant à travers les nuages.

« Je vais m’occuper de vos pas pour qu’un jour vous puissiez voler … » était la promesse de l’actrice (Photo: Instagram)

« Je surveillerai tes pas pour qu’un jour tu puisses voler« Lit la description de la photo de Instagram. Cela peut être pris à la lettre, en espérant que votre enfant puisse devenir quelqu’un d’aussi important et de grand qu’un astronaute, étant l’univers sa seule limite dans la vie.

D’un autre côté, cela pourrait être plus symbolique dans le sens où Liam ne pourra pas se débrouiller seul pendant plusieurs années, des années qui Fernanda Castillo Il a promis d’être là jusqu’à ce qu’il le puisse. Comme nouvelle maman, ce petit garçon porte une grande signification pour elle et la réalisation de l’un de ses plus grands rêves: être une mère.