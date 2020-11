Wonder Woman 1984 va-t-il à HBO Max immédiatement après les cinémas?

2020 a été l’année où les salles de cinéma ont perdu le combat face à l’urgence sanitaire mondiale. Le seul film notable avec un budget d’enchère à oser sortir en salles était Principe, et ses performances au box-office ont suffisamment effrayé les autres studios pour reporter leurs propres films à gros budget de plusieurs mois à une année complète. Le dernier blockbuster potentiel qui reste résolument fidèle à sa date de sortie 2020 est Wonder Woman 1984, et maintenant, selon un rapport Bloomberg, Warner Bros. ‘ La nouvelle stratégie du film semble être de le mettre en ligne sur HBO Max deux semaines après la sortie en salles.

« [Wonder Woman 1984] peut apparaître sur HBO Max d’AT & T Inc. juste une semaine ou deux après sa sortie … WarnerMedia d’AT & T est dans les dernières étapes des délibérations sur le sort du film … Alors que le studio pourrait retarder le film à l’année prochaine, la sortie vidéo rapide à domicile est une autre option qui gagne du soutien, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées lors des délibérations internes. Les plans n’ont pas été établis et pourraient changer, ont-ils dit, ajoutant que certains propriétaires de cinéma sont ouverts à l’idée dans ce cas. «

Comme le souligne le rapport, la sortie d’un blockbuster géant comme Wonder Woman 1984 en ligne si peu de temps après sa sortie en salles aurait été impensable il y a à peine un an. Cela témoigne de la situation désespérée dans laquelle se trouve l’industrie du divertissement en ce sens qu’une telle stratégie n’est pas seulement envisagée, mais peut en fait être le meilleur des cas.

Jusqu’à ce jour, l’autre grande sortie de Warner pour l’année, Principe a rapporté environ 350 millions de dollars dans le monde, ce qui est loin d’être le montant que le film aurait rapporté s’il était sorti l’année dernière. Le chef d’AT & T, John Stankey, avait concédé que « je ne peux pas vous dire que nous nous sommes éloignés de l’expérience » Tenet « en disant que c’était un coup de circuit. [But] nous sommes heureux de l’avoir fait. «

De toute évidence, Warner ne peut pas se permettre d’avoir un autre grand film sous-performant avec une sortie uniquement en salles. Certains diraient que Warner devrait renoncer à une sortie en salles pour Wonder Woman 1984 entièrement en faveur d’une sortie VOD, mais le studio doit également garder à l’esprit leurs relations avec les chaînes de cinéma mondiales, qui sont déjà devenues incroyablement tendues alors que les salles de cinéma luttent pour éviter la faillite en l’absence de nouvelles sorties de films. Pour sa part, Wonder Woman 1984 La réalisatrice Patty Jenkins avait exprimé son soutien à la sortie en salles de son film en solidarité avec les chaînes de cinéma.

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ne veuille vivre dans un monde où la seule option est d’emmener vos enfants regarder un film dans votre propre salon, et ne pas avoir d’endroit où aller pour un rendez-vous. J’espère vraiment que nous sont en mesure d’être l’un des tout premiers à revenir et à apporter cela dans la vie de tout le monde … Si nous fermons cela, ce ne sera pas un processus réversible. Nous pourrions perdre à jamais le cinéma. Ce pourrait être le genre de ce qui est arrivé à l’industrie de la musique, où vous pourriez effondrer toute l’industrie en en faisant quelque chose qui ne peut pas être rentable. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film devrait arriver dans les salles le 25 décembre. Cette nouvelle arrive de Bloomberg.

