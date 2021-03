« Shingeki No Kyojin » 4 Partie 2: Quand la deuxième partie de la saison finale sortira-t-elle?

« Shingeki no Kyojin« Recevra une partie 2 de la dernière saison qui devrait être lancée en 2022. La série animée à succès actuellement diffusée la saison 4 au Japon, ainsi qu’à l’international via des services de streaming tels que Crunchyroll et Funimation.

Dans États Unis, la version anglaise de « Shingeki no Kyojin« Saison finale a également été publié dans le bloc de programmation Toonami nuit de Natation adulte, bien qu’il ait été retardé de quelques semaines. Comme son nom l’indique, ce sera la dernière saison de « L’attaque des Titans « .

Comme les lecteurs du manga le savent déjà «Shingeki no Kyojin» sur lequel l’anime est basé, il y a plus d’histoire à couvrir que les épisodes restants de la série ne le permettraient. saison 4Cependant, le manga serait sur le point de présenter son dernier chapitre pour le mois d’avril qui est encore à venir.

Sachant cela, beaucoup avaient déjà deviné que « Attack on Titan »Dernière saison cela continuerait d’une manière ou d’une autre, avec une annonce pour un film pour tout conclure, considérant que c’est une option probable. Cependant, l’étude responsable de Saison finale « Shingeki no Kyojin », MAPPA, a annoncé une seconde moitié de la saison finale.

QUAND LA SAISON 4 PARTIE B DE «SHINGEKI NO KYOJIN» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La date de sortie de «Shingeki no Kyojin» saison 4 partie 2 a été officiellement confirmé pour être libéré à l’hiver de 2022 pour FUNimation. L’annonce a été faite à la fin de Épisode 16 de la Saison 4 de « L’attaque des Titans « .

La série télévisée animée reprendra le Saison finale encore en hiver avec lui Épisode 76 de «Shingeki no Kyojin». Le site officiel a également publié une bande-annonce pour Saison finale « Attack On Titan » partie 2 qui a montré un aperçu de « Attaque sur Titan 76: serment ».

Cette annonce n’a pas été une grande surprise. Dans Netflix Japon Je taquinais l’anime des mois à l’avance. La plateforme de streaming avait déjà inclus « Shingeki no Kyojin »: la saison finale, partie 1, ce qui impliquait qu’il y aurait un « Shingeki no Kyojin » La dernière saison partie 2, ou ce que beaucoup pensaient, un film au lieu d’un saison 5 comme final.

Capture depuis Netflix avec chargement des infos de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin » où il précisait que vous étiez partie 1, c’est-à-dire qu’il était toujours prévu de se faire en deux parties. (Photo: Netflix)

Le teaser pour Netflix Japon n’était pas la première chose qui a été reçue comme une indication que L’attaque des Titans« Aurait une deuxième partie. À l’automne de 2020, le directeur du son Masafumi Mima il a tweeté une photo d’un bureau où il travaillait apparemment sur un travail sonore.

«J’ai reçu une lettre du réalisateur Yuuichirou Hayashi à propos de la sélection de chansons sur les premier et deuxième épisodes d’Attack on Titan. Sur la base de la réponse polie du réalisateur, je vais devoir retourner travailler, mais c’est aussi un travail amusant. Je me demande si j’arriverai à l’âme du réalisateur cette fois. « Masafumi a écrit.

« Le travail sonore de l’attaque sur Titan est en cours! » a donné la nouvelle à beaucoup de « Attack On Titan » Final Season partie 1 il figurait clairement sur la liste et attendait avec impatience la deuxième partie.

Image téléchargée par le directeur du son de « Shingeki no Kyojin » indiquant que la partie 1 de Shingeki était déjà prête. (Photo: Twitter)

Une fois que tout le monde a remarqué cette information pertinente, Masafumi supprimé le tweet, mais il est toujours accessible via Machine de retour. Combinant ces preuves avec la capture d’écran de Netflix de « Attack On Titan » Saison 4 Partie 1, certainement avec cela, vous pouviez déjà savoir que la dernière saison serait divisée en deux parties.

Je veux dire, ça voulait dire que Saison finale « Shingeki no Kyojin » ce serait une saison partagée similaire à la saison trois. C’est ce qu’on appelle « Cour ». Qu’est-ce qu’un « cour »? une « Cour » est un bloc de diffusion télévisée de trois mois basé sur des saisons physiques, généralement composé de 10 à 13 épisodes.

UNE « Split-cour » C’est là qu’une seule saison d’anime prend une pause de plusieurs mois avant de reprendre la diffusion télévisée. Dans ce cas, le nombre total d’épisodes était un peu inhabituel depuis la date de sortie initiale du saison 4 de « L’attaque des Titans » était le 7 décembre 2020.

La dernière saison de « Shingeki no Kyojin » se poursuivra en 2022 (Photo: FUNimation)

Finale de la saison « Shingeki no Kyojin » a été diffusé à l’international en Crunchyroll dans Etats-Unis., Canada, Royaume-Uni, Irlande, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Islande, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas Oui Amérique latine. Et la date de sortie de leur doublage anglais était fixée pour le 10 janvier 2021.

Les dates de sortie des épisodes doublés suivants ont été annoncées sur la page d’accueil de Dub de FUNimation. La date de lancement du saison 4 de « L’attaque des Titans » dans Netflix était prévu pour le 11 décembre 2020, mais il ne serait pas disponible dans Netflix États-Unis à plus tard.

La page de Blu-Ray / DVD sur le site officiel répertorié 16 épisodes qui serait publié en deux volumes pour le premier cour. La date de sortie du épisode 14 de la saison 4 de « L’attaque des Titans » a été retardé par un petit tremblement de terre au Japon survenu tard dans la nuit le 14 mars 2021.

« Shingeki no Kyojin » et son manga prendraient fin en avril 2021. (Photo: studio MAPPA)

FUNimation Oui Crunchyroll ils ont également retardé la diffusion internationale de l’épisode en raison de la nouvelle du tremblement de terre qui a perturbé les émissions de télévision locales en Japon. Le Épisode 73 de «Shingeki no Kyojin» a été reporté pour coïncider avec la date de sortie du Épisode 15, ce qui signifie que les deux épisodes sont diffusés l’un après l’autre sur 21 mars 2021.

Par conséquent, la date de sortie du Épisode 16 de la Saison 4 serait toujours prévu pour lui 28 mars 2021. Un tel point d’arrêt s’aligne sur une rumeur antérieure dans laquelle le leaker de nouvelles d’anime Productions Yonkou prétendu qu’il y aurait 16 épisodes dans la Partie 1.

La vraie question est Quel sera le nombre d’épisodes de «Attack On Titan» Saison 4 Partie 2? Il s’agit d’une réponse à laquelle cette information n’a pas encore été officiellement confirmée, mais elle peut également inclure environ 16 à 18 épisodes comme la première partie de cette saison.