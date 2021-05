Tarot, mon tarot, puis-je attendre qu’il revienne?

Série de questions classiques au Tarot: reviendra-t-il? Tourner et bouger Je fais face à cette question et, la plupart du temps, la réponse est non. De temps en temps, il y a même une lueur d’espoir.

Cependant, même lorsque l’homme s’en va en jurant des preuves d’amour, je demande généralement au demandeur de prêter plus d’attention aux actions qu’aux mots. Après tout, l’homme qui dit aimer, mais qui reste avec une autre femme ou nous laisse constamment dans la main ne semble pas être très cohérent, n’est-ce pas?

Alors, j’essaie de comprendre à quoi ressemblait cette relation avant le départ. Qu’est-ce que la femme faisait de mal? Je ne dis pas cela parce que l’abandon est la faute de la femme, mais parce que ce qui nous arrive a été attiré par nous. Après tout, qu’est-ce qui nous a amenés à attirer une personne qui nous laisserait face à la première difficulté? Pourquoi nous permettons-nous d’être mal traités?

Et, pire, qu’est-ce qui nous donne envie d’une personne de retour quand, évidemment, il nous a rendus malheureux? Par conséquent, en comprenant cela, il est plus facile pour notre consultant de surmonter la séparation et aussi de suivre plus fort le nouveau chemin que nous choisissons.