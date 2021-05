« Marvel’s Secret Invasion » obtient deux nouveaux administrateurs

« Secret Invasion », une série Marvel légèrement inspirée de la série de bandes dessinées du même nom, mettra en vedette Samuel L Jackson dans le rôle de Nick Fury, qui aura son plus grand rôle que le personnage a eu dans la franchise à ce jour.

Le Hollywood Reporter a confirmé que Marvel Studios a déjà deux nouveaux réalisateurs qui feront partie de cette production: Thomas Bezucha, responsable du drame avec Kevin Costner « Let Him Go » et Ali Selim, responsable de « The Looming Tower ».

Dans les bandes dessinées, « Secret Invasion » est un thriller au rythme rapide fortement influencé par les histoires d’espionnage, mettant en vedette un monde dans lequel les Skrulls, une race extraterrestre qui peut changer d’apparence, ont remplacé certains héros et méchants notables de l’univers Marvel. , sans possibilité de savoir avec certitude qui appartient vraiment à la Terre jusqu’à ce que l’un de ces envahisseurs meurt.

La séquence post-crédits dans « Spider-Man: loin de chez soi » révélerait que Talos avait pris la place de Nick Fury alors qu’il était dans l’espace, de sorte que la série pourrait simuler un thème similaire à celui des bandes dessinées., Bien qu’il y en ait encore. quelques ajustements à faire.

Actuellement, la présence d’Olivia Coleman, Emilia Clarke et Kingsley Ben-Adir a été confirmée comme les nouveaux membres du MCU, dont Ben Mendelsohn, qui a déjà fait ses débuts dans « Captain Marvel », un film qui s’éloignerait de la vision traditionnelle des Skrulls comme une race violente et conquérante, se faisant passer pour des réfugiés intergalactiques après avoir failli faire face à l’extinction aux mains des Kree.

La présence du Skrull dans « WandaVision » présenterait de nouvelles théories parmi les fans du MCU, qui ont commencé à formuler qui des héros et des méchants qui sont actuellement sur terre pourrait en fait être un Skrull, ce que Marvel Studios n’a pas publié. commentaires officiels encore. « Secret Invasion » mettra en vedette Kyle Bradstreet en tant que producteur exécutif. Il n’a pas encore de date de sortie estimée.