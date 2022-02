Henry Cavill a visité les bureaux de Warhammer : L’adaptation live-action du jeu arrive-t-elle ?

in

L’acteur s’est rendu au siège du légendaire jeu de société et les rumeurs d’une éventuelle version live-action se sont multipliées. Y a-t-il des chances que cela se produise?

© GettyHenry Cavill a visité les bureaux de Warhammer : L’adaptation live-action du jeu arrive-t-elle ?

Henry Cavill bénéficie d’un cadeau unique qui le trouve comme une star aimée de ses fans et le protagoniste de l’un des Le sorceleur, l’une des séries les plus réussies sur le service de streaming Netflix ces dernières années. Comme les fans le savent, c’est un « nerveux » reconnu devant son public pour son affection pour les produits de la culture pop et c’est pourquoi il a récemment réalisé l’un de ses grands rêves : visiter le quartier général de warhammer. Vous préparez la version live-action ?

Ce n’est pas la première fois que l’acteur a une interaction directe avec le légendaire jeu de rôle, puisqu’en plein tour de presse de son programme sur la plateforme il faisait la promotion de la nouvelle version sur les armées futuristes qui s’exploitent avec l’aide de dizaines de dés à six faces. De plus, pendant la quarantaine due au Coronavirus, il a admis que l’un de ses passe-temps était de peindre des modèles miniatures d’extraterrestres et de monstres dudit divertissement.

Au cours de cette semaine, des photos ont été partagées sur les réseaux sociaux dans lesquelles Cavill était dans les bureaux de Games Workshop en Angleterre, maison responsable de l’un de ses jeux préférés. À l’intérieur des installations, il a pris des photos avec plusieurs employés et a filmé une promo pour la prochaine sortie sur sa plateforme Warhammer +, dont vous pouvez voir un aperçu en ce moment sur son profil Instagram officiel.

En raison de cette situation, les internautes ont commencé à discuter de la possibilité qu’Henry soit aux commandes d’une adaptation sur grand écranMais la réalité est que pour l’instant rien de confirmé. Une série d’action en direct basée sur l’histoire du personnage central Gregor Eisenhorn a été annoncée à la mi-2019, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur le projet.

La vérité est que si jamais vous pensez à une adaptation cinématographique, Henry Cavill exprimé son souhait : « Il y a beaucoup de personnages que j’aimerais être. Donc, si cela devait arriver, s’il devait y avoir des projets d’action réelle, je devrais en être très conscient. ». Il a ensuite ajouté dans l’interview avec IGN: « Warhammer est très riche en termes de personnages, surtout l’univers 40K. Je suppose que je pourrais jouer un personnage de Warhammer Fantasy et un autre de l’univers 40K, mais je ne fais que rêver ».

