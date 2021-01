System of a Down: le chanteur parle de l’état du groupe

2020 a été l’année qui a réussi à surprendre tous les adeptes de System of a Down, qui après 15 ans a réussi à rencontrer et à sortir deux nouvelles chansons intitulées « Protéger la terre » et « Génocidaire Humanoidz», Avec qui ils ont cherché à faire entendre leur voix et à faire prendre conscience du conflit que la République de Artsakh.

Votre chanteur, Serj Tankian, a partagé quelques mots sur l’avenir du groupe, s’assurant qu’il peut continuer tant que ses membres sont sur la même longueur d’onde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Arctic Monkeys travaille sur leur nouvel album

Lors d’une récente interview pour Musique Apple, le chef du groupe a réfléchi sur l’expérience de la création des nouvelles chansons au cours de l’année écoulée, faisant allusion à ce que l’avenir pourrait réserver au groupe. « De toute évidence, nous avons des chansons qui ne sont pas nécessairement sociopolitiques et qui sont amusantes dans toutes sortes de choses », a-t-il déclaré.

«Je pense que lorsque nous avons fait cela, nous avons vraiment bien fait. Cette occasion est exceptionnelle en ce sens, ne doit pas être louée ou quoi que ce soit du genre. Le fait que nous l’ayons utilisé exactement comme une arme, sans excuses et c’est ce que cela aurait dû être. »

Tankian Il se révèle vraiment fier du matériel récent du groupe, anticipant que c’était vraiment bien de rencontrer ses collègues et de travailler à nouveau ensemble, bien qu’il reconnaisse que l’avenir pour eux en tant que groupe est incertain.

Nous allons voir ce qui se passe. L’ambiance est très positive. Tant que nous sommes sur la même longueur d’onde, nous pouvons continuer à faire les choses.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Écoutez le nouveau single de Foo Fighters, Waiting On A War

Tankian commente que les différences entre ses membres ne sont pas créatives, mais philosophiques. Il souligne que les divergences dans la façon dont chacun d’eux voit le monde et la société ne pouvaient pas les empêcher de créer de nouvelles chansons pour leur peuple, qu’ils considèrent comme quelque chose de «beau».