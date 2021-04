Les fans de High School Musical pensent que Frankie Rodriguez et Joe Serafini sortent avec IRL

Carlos et Seb de High School Musical: The Musical: The Series ont confirmé discrètement qu’ils sont de vrais petits amis.

Frankie Rodriguez et Joe Serafini jouent un couple adorable à l’écran et il semble que les stars soient aussi un couple hors écran.

le Musique de lycée La franchise est célèbre pour avoir de la romance sur le plateau. Zac Efron et Vanessa Hudgens sont devenus un couple après avoir joué dans les films ensemble dans les années 00 et, plus récemment, High School Musical: The Musical: La série acteurs Olivia Rodrigo et Joshua Bassett, seraient sortis ensemble avant de se séparer et d’écrire plusieurs chansons à succès sur leur relation.

Olivia et Joshua ne sont pas les seuls HSMTMTS couple qui semble être tombé amoureux après avoir joué à des intérêts amoureux à l’écran. Les gens pensent que Frankie Rodriguez et Joe Serafini, qui jouent Carlos et Seb dans la série, sont un élément IRL et il semble qu’ils l’ont confirmé.

High School Musical: Est-ce que Frankie Rodriguez et Joe Serafini sortent ensemble? Photo: @frankiearodriguez via Instagram, @joe_serafini_ via Instagram

Musique de lycée les fans savent déjà que Carlos et Seb sont le tout premier couple gay de la franchise. Les deux personnages tombent amoureux HSMTMTS saison 1 après avoir appris à se connaître tout en travaillant sur la production d’East High de Musique de lycée. Carlos est le chorégraphe et Seb joue Sharpay. Ils commencent bientôt à sortir ensemble et à se rendre à la maison ensemble.

Depuis la première diffusion de l’émission, Frankie Rodriguez et Joe Serafini sont régulièrement apparus sur les pages de médias sociaux de l’autre. Non seulement cela, mais ils ont également passé la quarantaine ensemble et ont souvent partagé des photos sur Instagram, qui ressemblent à des photos de couple emblématiques, ainsi que des commentaires et des messages sincères sur ce qu’ils signifient tous les deux.

Le jour de l’anniversaire de Joe cette année, Frankie a partagé une série de selfies avec la légende: « Joyeux anniversaire, M. Serafini! Vous faites de chaque jour une vraie comédie musicale. Complet avec des numéros de danse entièrement chorégraphiés, des changements de costumes flashy et un sourire. à tous ceux que vous rencontrez. Chic c’est la vie, sa bonne sa bonne !! «

De même, le jour de l’anniversaire de Frankie, Joe a partagé un selfie d’eux avec la légende: « Joyeux anniversaire au fabuleux Frankie Rodriguez! Merci d’être vous et d’avoir apporté tant de joie dans ma vie! »

Ailleurs, Frankie a également posté une photo d’eux deux le jour de la Saint-Valentin cette année avec la légende: « Hey boo », et Joe a partagé une photo d’eux la veille de Noël avec la légende: « joyeux noël !! mon amour, frankie et joe « .

En d’autres termes, alors que ni Joe ni Frankie n’ont utilisé les mots petit ami en ligne, ils semblent être amoureux l’un de l’autre.

Un couple préféré à l’écran devient un couple préféré IRL? Nous n’avons pas d’autre choix que de stan.

