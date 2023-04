Super Mario Bros. The Movie est le film d’animation le plus rentable de ces dernières années

Lego 76181 La Batmobile : la poursuite du Pingouin LEGO DC Comics Super Heroes - Blanc

Le set La Batmobile : la poursuite du Pingouin LEGO® DC Batman™ (76181) place toute l’action super-héroïque du film The Batman entre les mains des enfants. 2 superbes minifigurines : en plus d’une Batmobile™ à construire, le set inclut une minifigurine de Batman™, avec une cape en tissu, et une minifigurine du Pingouin, avec un fusil et un lance-roquette à main. Les jeunes justiciers peuvent poursuivre un super-méchant emblématique et imaginer des aventures sans fin avec cette fabuleuse machine armée pour la lutte contre le crime. La Batmobile™ équipée pour le combat comprend 2 canons à ressort qui lancent d’énormes missiles lorsque les enfants actionnent les plaques sur le capot. Cette Batmobile™ à construire constitue un superbe cadeau d’anniversaire ou de fêtes pour les fans de Batman™ et de voitures mythiques. La Batmobile™ mesure plus de 6 cm de haut, 20 cm de long et 8 cm de large ; elle peut être facilement combinée avec les autres sets LEGO® DC Batman™. Tous les sets de construction LEGO® DC proposent aux jeunes super-héros des jouets haut de gamme conçus pour des possibilités infinies de jeu d’imagination. <br>