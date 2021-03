Sur Instagram, la photo de Vittoria Lucia Ferragni a atteint un million de likes en 20 minutes

Un million de likes en 20 minutes. C’est la photo des archives de Vittoria Lucia Ferragni, le deuxième enfant de Chiara Ferragni et Fedez, publié ce matin sur les profils sociaux des deux parents. En 20 minutes, les deux images ont atteint un million de likes: le poste de Chiara est donc le troisième au monde à atteindre ce nombre de likes dans les plus brefs délais, tandis que Fedez la suit de près après avoir atteint la ligne d’arrivée quelques secondes plus tard. La photographie de la blonde Billie Eilish a pris la première place il y a quelques jours à peine: dans ce cas, la cantate a atteint un million de likes en seulement 6 minutes.

En second lieu, on retrouve cependant un post de Selena Gomez de 2018, alors qu’à l’occasion de son anniversaire, la photo de la fête avait atteint un million de likes en 13 minutes. Mais un élément encore plus curieux est qu’aujourd’hui, Vittoria Lucia Ferragni a également battu les jumeaux de Beyoncé: le poste de la chanteuse avec les deux enfants dans ses bras avait atteint 1,7 million de likes en une heure. Bref, Chiara a également réservé une place sur le podium des postes qui ont atteint le million de likes plus rapidement face à une compétition résolument féroce.

La petite Vittoria est née dans la nuit du 22 au 23 mars à Milan, contrairement à son petit frère Leone né il y a trois ans à Los Angeles. « Notre victoire« les deux parents ont écrit dans leurs messages, qui pour le moment continuent de générer une énorme quantité de likes. Les messages ont également révélé le nom de la fille: Vittoria, comme beaucoup s’y attendaient après que le couple a annoncé que l’initiale du deuxième enfant aurait été V Tout comme Leo, Vittoria porte également le nom de famille des deux parents: Lucia (de Fedez) et Ferragni (de Chiara).

