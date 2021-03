Southern Survival Saison 2: Où l’équipe BattlBox apporte l’équipement de survie à l’épreuve ultime !!

Southern Survival Season est une émission de télé-réalité dramatique et fantastique. L’intrigue tourne autour de l’équipe BattlBox, qui mettra à l’épreuve les techniques de survie extrêmes lors des tests d’équipement de plein air et de survie.

Les émissions montrent six travailleurs de Battlbox alors qu’ils filment dans la BattlBox Westfield, qui est une zone ouverte. Cela implique de faire d’étranges expériences en plein air. Ils ont été chargés de mener des expériences et de tester des produits nouveaux et amusants, et les choses vont probablement prendre une tournure explosive à partir d’ici.

Mikki est le personnage le plus célèbre de la série. Avec des notes principalement moyennes, l’émission a actuellement une cote IMBD médiocre de 5,2. Si vous aimez des éléments tels que l’étrangeté et la nature, vous pouvez le regarder sur Netflix.

La revue:

La Géorgie est le décor de la série. Ces personnes mettent à l’épreuve toutes sortes d’équipements de survie avec des démonstrations en direct qui sont, pour la plupart, pratiques et rationnelles. Dans certains, les scénarios sont satiriques, mais juste pour des raisons d’humour. Vous avez également une présentation et une évaluation complète du produit à la fin de ces scénarios pleins d’esprit.

La cinématographie de la série, à mon avis, est excellente. Le travail de la caméra est excellent et aucune action n’est manquée. Le budget semblait raisonnable; Je n’ai vu aucun déficit ou autre écorchure évidente dans aucun des scénarios. J’ai également été impressionné par l’engagement des acteurs en faveur de la sécurité lors de leurs activités, ce que j’ai observé à de nombreuses reprises.

En conclusion, je n’ai considéré aucune opération de cette série comme une vérification par bloc ou une perte de temps. Chaque événement valait la peine, était amusant, éducatif et divertissant. J’ai également apprécié à quel point les acteurs incluaient leurs familles. Lyla-Grace, la fille de Brandon, est un vrai bijou.

De bonne foi, je peux donner des notes élevées à la série et la recommander à tout le monde. Quiconque n’est pas vraiment amusé par la série, je crois, est une personne généralement déprimée qui a besoin de ses grampes pour les jeter en l’air plusieurs fois pour se remonter le moral.

Southern Survival est une option assez agréable si vous voulez quelque chose de plus léger à regarder et peut-être obtenir des idées d’équipement à acheter pour vous garder en vie dans une situation extrême.

