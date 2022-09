Super Mario Bros. : date de sortie de la bande-annonce du film

Après une longue attente, Nintendo et le développeur éclairage ils viennent d’annoncer la date de sortie de la première bande-annonce de »Super Mario Bros. » le nouveau film d’animation avec Chris Pratt.

Ce sera la première fois que les fans pourront avoir un aperçu du film d’animation basé sur l’univers du jeu vidéo « Super Mario Bros. », qui sera présenté lors du premier panel du New York Comic Con le 6 octobre.

Le nouveau film comprend de grands acteurs dans son casting avec Pratt jouant le rôle de Mario, Anya Taylor Joy comme la princesse Peach, jour charlie comme Luigi, Jack Black comme bowser, Clé Keegan-Michael comme crapaud, seth roden comme Donkey Kong Fred Armisen comme Cranky Kong et Kevin Michael Richardson comme kamek. L’annonce était accompagnée d’une nouvelle affiche officielle pour le film »Super Mario Bros. ».

Nintendo a d’abord annoncé qu’il collaborerait avec Illumination et Universel dans une nouvelle adaptation de long métrage des jeux vidéo Super Mario en janvier 2018 avec une production commençant officiellement en 2020. La distribution vocale a été annoncée en septembre 2021.

« Super Mario Bros. » d’Illumination marquera la troisième adaptation de la franchise de jeux vidéo Mario en film. après le film d’animation de 1986 » Super Mario Bros. respectivement.

En plus du prochain film d’animation, Illumination et Nintendo développent un »Donkey Kong », avec Rogen prêt à reprendre le rôle. Nintendo a également déclaré qu’il serait intéressé par la production de films Mario plus animés si toutes les parties concernées considéraient le premier comme un succès.

Le film » Super Mario Bros. » est prévu pour le 7 avril 2023.