Evil West : le nouveau jeu de tir à la troisième personne de Flying Wild Hog

la société polonaise cochon sauvage volant présentera cette année le jeu vidéo »Mauvais Ouest », un titre qui mélange action et exploration dans le Far West. Les joueurs devront se frayer un chemin à travers une vaste carte pleine de secrets, tout en s’impliquant dans des combats de cow-boy qui peuvent être complétés de différentes manières.

« Evil West » se distingue par les différents mouvements disponibles afin que le joueur puisse effectuer des combos de différentes manières, avec des armes telles qu’un revolver qui agit comme une attaque standard, un fusil de chasse chargé qui agit comme une attaque spéciale, un fusil avec une portée pour attaquer à distance et un artefact qui paralyse les ennemis sur scène.

L’histoire du jeu vidéo met en vedette Jesse Rentier, un cow-boy charismatique qui s’aventure dans l’ouest pour chasser les vampires. Rentier est accompagné de Vergil Olney, un assistant inexpérimenté qui fera tout pour nous aider. Le duo présente une énergie qui fera sourire plus d’un joueur pour leurs scènes amusantes.

» Evil West » a quatre niveaux de difficulté, avec des modes facile, normal et difficile disponibles, mais une fois l’histoire terminée pour la première fois, le mode extrême est déverrouillé, offrant un combat avec un style agressif dans lequel nous devrons rouler pour esquiver ou prendre des coups derrière un bouclier.

Dans la section d’exploration, le joueur peut être transporté dans l’environnement avec un crochet, des rails et autres, nous encourageant à nous déplacer sur la carte sans avoir besoin de se sentir comme un voyage monotone. Les graphismes du jeu ont une section esthétique de haute qualité, avec des performances optimales qui nous offrent un gameplay fluide.

» Evil West », le nouveau jeu vidéo de Flying Wild Hog sortira le 22 novembre de cette année, étant l’un des titres d’action qui promettent d’être une grande expérience d’ici la fin de 2022.