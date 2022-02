Inventing Anna : Qui est Rachel DeLoache Williams et pourquoi est-elle contre la série Netflix

Netflix

Il s’agit d’un journaliste qui a établi une relation avec l’escroc Anna Delvey et apparaît représenté dans l’émission Netflix. Ses paroles!

©IMDBAnna et Rachel

Inventer Anna atteint la plateforme de streaming Netflix le 11 février et crée déjà la polémique. Le spectacle parle de la vie de l’arnaqueur Anna Deveyégalement connu sous le nom de Anna Sorokineet est personnifiée dans la fiction par une connaissance du médium : Julia Garner, qui travaille également dans Ozark. Anna est une femme qui a évolué dans la haute société et a été reconnue coupable de fraude et de grand vol après avoir fraudé des amis et des banques en se faisant passer pour une héritière millionnaire.

La série inclut dans son casting Katie Lowes jouant le journaliste de la vie réelle Rachel Deloache-Williamsqui a décrit cette participation à l’émission comme « choquant ». Dans ce cas, l’épisode 6 de la série marque les débuts du personnage et documente des vacances désastreuses que Williams a passées avec l’escroc en 2017.

Journaliste victime d’Anna Sorokin

Williams a assuré que cela n’avait rien à voir avec le spectacle de Netflix. Autrefois, il racontait son voyage au Maroc avec Anna dans un article pour Vanity Fair : « Ma mésaventure Bright-Lights avec un magicien de Manhattan »et dans un livre de 2019 intitulé « Mon amie Anne ». De cette façon, l’histoire qui a lié le journaliste à l’habile escroc est très bien documentée.

Le journaliste a écrit : « J’ai appris, avec le reste du monde, que la série mettrait en vedette Katie Lowes en tant que personnage nommé » Rachel « , décrite par Netflix comme » une fan née dont l’adoration aveugle d’Anna a presque détruit son travail, son crédit et sa vie Mais si sa relation avec Anna est son plus grand regret, la femme qu’il devient grâce à Anna est peut-être la plus grande création de l’escroc.”.

Williams a fait référence à sa description de personnage: « La femme qu’elle devient grâce à Anna »et fait remarquer : « Ces dix petits mots d’un seul coup m’ont dépouillé de mon agence, de mes réalisations et de ma vérité ». Le journaliste a ajouté : « Sommes-nous censés croire que la femme que je suis devenue n’était pas à cause des parents qui m’ont élevée, de l’amour que je partageais avec ma famille et mes amis, de mes propres efforts ou de ma croissance personnelle, mais à cause d’Anna ?Rachel était outrée.

Inventer Anna raconte comment Williams a été contraint de payer la facture de vacances de luxe parce que Sorokin a déclaré qu’il avait des problèmes avec sa banque et a assuré à la journaliste qu’il lui rendrait son argent en temps opportun. Combien le voyage a-t-il coûté à Williams ? 62 000 € et Anna Sorokin lui a remboursé 5 000 €. Une supercherie bien douloureuse !

