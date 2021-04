La Casa de Papel 5 change sa date de création

Sans aucun doute, l’une des meilleures offres pour Netflix a été l’achat de Le braquage d’argent. La série, créée par Álex Pina, a été créée sur Antena 3, une chaîne de télévision espagnole, mais en raison de la faible cote, la plate-forme est intervenue et a conservé tous les droits.

Est-ce que, depuis son inclusion dans le catalogue du géant du streaming, Le braquage d’argent Il a grandi non seulement en Espagne, mais dans le monde entier au point qu’ils envisagent déjà de faire une version de cette fiction en coréen. L’histoire des voleurs les plus redoutés est devenue la plus célèbre et, à l’heure actuelle, elle est sur le point de présenter sa cinquième et dernière saison.

Le Paper House est sur le point de se terminer. Photo: (IMDB)



Malgré les blocages de coronavirus, Álex Pina a réussi à faire en sorte que les enregistrements soient effectués et puisse présenter sa série en 2021. Au début, il était dit que Netflix lancerait la dernière saison ce mois-ci, mais avec la nouvelle liste de nouvelles publiée pour avril, cette option a été écartée.

Parmi les fictions qui atteindront la bibliothèque du site, il y a la deuxième saison de Luis Miguel, la série et Explicit Letters, un documentaire de Héroes del Silencio, mais de Le braquage d’argent, toujours pas de nouvelles. En effet, malgré le fait que les enregistrements soient déjà terminés, le travail de montage dans l’histoire ne semble pas être terminé.







En fait, c’est Pina qui est sortie pour préciser qu’elle ne veut pas décevoir les fans ou se faire de fausses illusions car, malgré le retard, le plus intéressant reste à venir. Est-ce que dans les fuites qui ont été faites jusqu’à présent Le braquage d’argent, l’attente a augmenté et, surtout, l’intrigue.