Super Bowl 2022 : Ils présentent un aperçu de la mi-temps avec Eminem, Snoop Dogg et Dr. Dre

La date la plus attendue pour les fans du NFL est encore à venir, mais pas seulement pour ceux qui aiment le football américain, car ce que beaucoup attendent de Super Bowl 2022 est l’événement de la mi-temps, près de trois semaines après qu’il a lieu, les rappeurs Eminem, Snoop Dogg, Dr Dre et Kendrick Lamaravec le chanteur Mary J. Blige, ont donné un petit avant-goût de ce qui nous attend.

Le match se jouera sur 13 février à Inglewood, banlieue de Los Angeles, dont Dre, Lamar et Snoop Dogg sont natifs. Dans un clip de trois minutes et demie, les influenceurs Hip Hop ont passé en revue les tubes qui les ont rendus célèbres et qui en ont fait des légendes, ce qui leur a valu un total de 5 43 Grammy Awards et 19 albums Billboard No. 1.

Le Super Bowl a été caractérisé comme la diffusion télévisée la plus regardée chaque année, attirant l’attention d’un public d’environ 100 millions de personnes du monde entier.

C’est pourquoi nous cherchons toujours à attirer les meilleurs talents musicaux du monde. Le groupe Roc Nation, dirigé par le rappeur Jay-Z, sera chargé de monter le spectacle et selon les mots de l’exposant de musique lui-même, la performance des cinq sera »l’histoire qui se déroule »

« L’opportunité de se produire au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, et de le faire dans ma propre cour, est l’un des plus grands frissons de ma carrière », a déclaré le Dr Dre dans un communiqué publié en septembre, lorsqu’il a été remis à connaître pour la première fois la programmation du spectacle tant attendu.

L’année dernière, l’artiste canadien The Weeknd était l’interprète de la mi-temps, tandis qu’en 2020 Jennifer Lopez et Shakira Ils ont partagé la scène.