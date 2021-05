John Krasinski et Emily Blunt n’ont pas dit à leurs enfants qu’ils étaient célèbres

Le couple partage ses filles Hazel, six ans et Violet, âgée de quatre ans, et essaie de minimiser leur renommée et leur statut de célébrité autour d’eux.

Blunt, 38 ans, a révélé dans une récente interview que malgré sa méga célébrité, elle et son mari veulent que leurs enfants restent dans le noir le plus longtemps possible.

Mais le couple a failli gronder récemment après que l’un des copains de leur fille aînée l’ait mentionné à l’école.

Blunt a poursuivi: « C’est une chose étrange de naviguer, vous savez.

« [She] est rentrée à la maison l’autre jour et nous étions dans la cuisine et elle a dit: «Es-tu célèbre?». «

« Et je ne l’avais jamais entendu … Nous n’avons jamais dit ce mot dans notre maison », a-t-elle ajouté. «Nous n’en parlons pas.

« Quelqu’un à l’école l’avait clairement dit. J’étais comme, ‘Euh … pas vraiment, je ne pense pas que je le suis. Est-ce que quelqu’un t’a dit ça, Haze?’

« Elle a dit: ‘Ouais’, mais ensuite elle ne divulguerait pas beaucoup plus, tu sais, mais c’est bizarre. C’est bizarre. »

Blunt a expliqué qu’elle ne voulait pas que ses filles sachent qu’elles ont des gens célèbres car elle ne veut pas qu’ils grandissent et « se sentent plus importants ou spéciaux ou [feel like] il y a un reflet sur eux pas plus que les autres enfants.

Eh bien, cela ressemble à une très bonne parentalité si vous me demandez.

Bien sûr, à l’avenir, il sera peut-être plus difficile pour le couple de cacher sa célébrité à ses enfants, avec Un endroit tranquille, partie II être libéré plus tard cette semaine.

La suite du film d’horreur tendu devait initialement sortir l’année dernière, mais a été retardée en raison de la pandémie.

Il a reçu une nouvelle date de sortie en septembre 2021 avant que cela ne soit reporté au 28 mai.

La suite verra Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe reprendre leurs rôles dans la suite, tandis que Cillian Murphy se joindra également au casting.

Un résumé officiel de l’intrigue se lit comme suit: «Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit maintenant affronter les terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour survivre en silence.