La production de Creed 3 commence alors que Michael B. Jordan est repéré sur le plateau

L’acteur et maintenant réalisateur Michael B. Jordan a été aperçu en plein travail sur le tournage de son prochain premier film, Credo 3. Avec l’aimable autorisation du Daily Mail, plusieurs photos de Jordan sur le plateau ont maintenant été révélées, l’acteur devant passer derrière la caméra et revenir sur le ring en tant que personnage principal Adonis Creed dans cette suite du Rocheux retombées.

Michael B. Jordan est apparu pour la première fois sur grand écran en tant que leader de Credo en 2015, avec le premier Credo nous présentant le fils de l’adversaire devenu ami de Rocky, Apollo Creed. Tout comme son père avant lui, Adonis rêve d’être un champion de boxe et est pris sous l’aile d’un Rocky Balboa âgé, avec le film présentant tous les drames, montages et belles coups de poing brutaux que les fans pourraient espérer.

Credo a été acclamé par la critique, ce qui a conduit à une suite, Credo II, en 2018, qui a vu Adonis affronter le fils de Rocheux IV méchant Ivan Drago. Bien qu’il n’ait pas été aussi bien accueilli que son prédécesseur, Credo III reste un projet très attendu, en grande partie parce qu’il mettra en vedette Michael B. Jordan dans le rôle de réalisateur pour la première fois.

« J’ai toujours été dans cette direction », avait précédemment déclaré Jordan à propos de ses aspirations en tant que réalisateur. faire quelque chose de différent. Vous voulez un autre défi. Vous commencez à vouloir avoir une opinion et une perspective sur la façon de raconter des histoires. Et la représentation compte vraiment, vraiment. Être si proche de Ryan et regarder quelqu’un de mon âge, qui me ressemble , tourner Fruitvale Station à l’époque, ça m’a vraiment donné l’idée que je pouvais faire ça aussi. »





Creed 3 sera centré sur Michael B. Jordan contre Jonathan Majors





Studios de télévision Warner Bros.

On ne sait pas encore grand-chose sur l’intrigue de Credo 3, mais il serait prudent de s’attendre à ce qu’il comporte un autre combat de titre très personnel. Une chose que nous savons, c’est que ledit combat sera centré sur Adonis de Michael B. Jordan contre Loki et Pays de Lovecraft vedette Jonathan Majors.

Jordan a récemment mis en avant le combat, et en particulier la performance des Majors, le qualifiant d ‘«acteur incroyable, une personne incroyable. Moi et lui, on s’est juste connecté la première fois qu’on s’est parlé. Et puis quand je lui ai présenté le film, il m’a riposté et tout a commencé à partir de là, vous savez? Donc, il a été acheté. Il a tellement de talents différents et de choses qu’il apporte à la table. Il était tout simplement parfait pour le rôle, donc c’était un match fait au paradis. Je suis extrêmement chanceux. Nous sommes très chanceux de l’avoir et j’ai hâte que tout le monde voie ce que nous faisons.





Credo III devrait sortir le 23 novembre 2022 et sera le premier opus de la Rocheux saga ne mettra pas en vedette Sylvester Stallone, Jordan espérant « construire cette histoire et ce monde autour [Adonis] avancer. »





