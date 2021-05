Les meilleures astuces pour ne jamais avoir de difficultés à stationner en ville

Un homme sage a dit un jour que les villes sont formidables jusqu’à ce que l’on doive y conduire. En fait, nous avons inventé cette phrase, mais nous pensons qu’elle est vraie. Il se passe toujours quelque chose en ville, et malheureusement, cela inclut de nombreux risques potentiels de ne pas trouver de place pour stationner votre véhicule. Alors, à moins que votre ville ne dispose de transports en commun tellement extraordinaires que vous n’ayez jamais à prendre le volant, nous vous conseillons de consulter nos cinq meilleures astuces pour trouver une place pour vous garer et rester en sécurité dans les rues urbaines

Planifiez votre itinéraire à l’avance

Pour faire face à toutes les distractions de la conduite en ville, vous devez avoir une assez bonne idée de l’endroit où vous allez avant d’y arriver. Vérifiez donc d’abord votre carte ou votre système GPS pour vous orienter, et pensez à rédiger une liste des virages et des points de repère importants que vous pourrez consulter lorsque vous serez arrêté à un feu rouge, ou au cas où vous perdriez votre chemin.

Connaissez vos voisins en voiture

Les villes sont pleines d’artères à plusieurs voies qui peuvent devenir carrément chaotiques. Les autobus s’arrêtent brusquement puis reprennent leur place dans le flux, les taxis passent comme s’ils participaient à un derby de démolition, et le niveau de compétence des conducteurs en France peut être très variable. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les véhicules qui vous entourent, mais vous pouvez les surveiller en contrôlant constamment vos rétroviseurs et en surveillant tout votre champ de vision. Après tout, vous ne savez jamais quand vous devrez faire un mouvement soudain de votre côté.

Faites attention à vos panneaux de stationnement.

Il ne faudra pas beaucoup de contraventions pour que vous réalisiez que le stationnement illégal est dangereux pour votre compte en banque. Dans de nombreuses villes, les panneaux de stationnement sont si compliqués qu’on a l’impression qu’ils cherchent à vous embrouiller. En cas de doute, ne vous contentez pas de hausser les épaules et d’espérer que tout ira bien. Les contraventions de stationnement peuvent coûter très cher dans les centres-villes, et les contraventions impayées peuvent entraîner l’intervention d’une agence de recouvrement. Ce n’est pas quelque chose que vous voulez dans votre vie. Dépoussiérez donc vos capacités de raisonnement et assurez-vous de bien comprendre ce que disent les panneaux de stationnement, car rien n’enlève plus de « lustre » à une belle soirée en ville que de revenir pour trouver un papier sinistre épinglée à votre pare-brise.

Garez-vous dans des zones bien éclairées et bien fréquentées.

La bonne nouvelle, c’est que les villes sont pleines de foules et de forces de l’ordre, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les voleurs et vandales potentiels. Mais ils ne peuvent pas vous aider si vous vous garez dans un coin sombre ou le long d’une rue secondaire douteuse. Ne perdez pas de vue le fait que vous êtes toujours une cible potentielle. Pour être malin dans la rue, il faut se garer dans des parkings sécurisés ou sur des trottoirs fréquentés où les criminels auront du mal à se faire remarquer.

Pensez à réserver votre place de parking

Que vous veniez en ville pour travailler chaque jour de la semaine, faire du shopping, voyagiez pour le week-end ou que vous partiez pour un voyage de longue durée, trouver un emplacement où se garer en sécurité pour être un vrai casse tête. Chaque jour les villes françaises se remplissent de nouveaux citoyens et des parkings disparaissent aux profits d’espaces verts. Dans cette optique il est judicieux d’utiliser un site de réservation de parking. Grâce à ce dernier, vous pourrez comparer les tarifs des parkings, disposer d’entrées et sorties illimitées et d’une assistance 24h/24h, de quoi vous faire réaliser des économies d’argent… et de stress !