Sumire est maintenant disponible sur PC et Nintendo Switch

Un beau titre indépendant vient du développeur GameTomo en tant que Sumire est libéré pour Vapeur et Nintendo Changer. Ce monde unique s’inspire de l’esthétique japonaise et ouvre un monde de beauté et d’action merveilleuses. Les joueurs suivent l’histoire d’une fille désenchantée qui part en voyage pour voir sa grand-mère.

Ce titre est disponible sur Steam et Nintendo Switch pour seulement 14,99 €. En tant que titre indépendant, il a un charme mignon et un design unique qui en fait un jeu incontournable pour tout fan d’indie. Il y a une signification plus profonde à ce voyage unique, qui peut être vu évidemment à partir de la bande-annonce et des captures d’écran fournies sur Steam.

Entrez dans une aventure narrative magique sur le choix, les rêves et la perte. Sumire suit le parcours d’une jeune fille qui voyage pour réaliser son souhait le plus profond. Elle espère atteindre son objectif avant la fin de la journée et le ciel se transforme en crépuscule, emmenant les joueurs dans un voyage magique vers l’inconnu.

Au niveau du gameplay, il s’agit d’une aventure narrative indépendante à travers un monde à défilement latéral de styles uniques dessinés à la main. Voyagez d’un endroit à l’autre, résolvez des énigmes mineures et explorez une expérience narrative qui évolue devant vous.

L’histoire commence lorsque Sumire rencontre un esprit espiègle qui conclut un accord avec elle. Cet esprit propose de réaliser son souhait, mais pour ce faire, elle doit accomplir une série de tâches avant que la nuit ne tombe.

Cela déclenche sa quête car elle aide à la fois les grands et les petits problèmes pour les créatures, les citadins et ses propres besoins. À prendre ou à refuser, l’histoire se dessine au fur et à mesure que le chemin change à chaque décision.

Le jeu est rempli d’objets de collection, d’objets bonus et de tests de compétences. Certains sont cachés, d’autres non, et les fans peuvent passer des heures à profiter et à explorer le monde unique.

Les fans sont limités dans le temps car le jeu ne se déroule que sur une seule journée. Avec la promesse du matin à venir, les fans doivent être conscients de leurs mots, actions et choix tout au long de la journée.

C’est un jeu formidable pour tous ceux qui recherchent une histoire. Vivez la perte et le souvenir en voyageant dans cette aventure mignonne vers des terres lointaines et inconnues.

Sumire est disponible sur Steam et Nintendo Switch pour seulement 14,99 €. Ce jeu offre beaucoup plus que ce que l’on voit à sa valeur nominale, et de nombreux fans sont déjà ravis de son histoire immersive. Bien qu’il s’agisse d’un conte indépendant, c’est une histoire enchanteresse qui suit son propre chemin à travers un voyage invisible.