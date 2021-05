Ce que le procès pour viol de Danny Masterson révèle sur les secrets de la Scientologie

Les secrets de la Scientologie se répandent lentement alors que Danny Masterson est jugé pour viol.

L’ancien acteur de «That 70s Show» est accusé d’avoir agressé sexuellement trois femmes qui auraient été réduites au silence et empêchées de se manifester par l’Église de Scientologie.

Masterson est un membre de longue date de l’église controversée et les femmes ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les dirigeants de la Scientologie le protègent lorsqu’ils ont tenté de signaler ses actes.

L’Église de Scientologie est connue pour être très secrète sur son fonctionnement interne, faisant du procès de Masterson un rare aperçu des politiques et des croyances des scientologues.

Quels secrets de Scientologie ont été révélés par le procès de Danny Masterson?

Les anciens membres affirment que l’église a utilisé des détectives privés pour les espionner.

Leah Remini a laissé entendre que Katie Holmes et Nicole Kidman ont été menacées et interdites de parler de leur ex-partenaire et divinité scientologue, Tom Cruise. À ce jour, toutes ces allégations sont restées sans fondement.

Cependant, le secret notoire de l’église a été bouleversé par le procès de Masterson.

Face à trois chefs d’accusation de viol, aucune preuve contre l’implication de Masterson ou de la Scientologie dans ces affaires n’est hors de question.

Les membres de la Scientologie auraient l’interdiction de se dénoncer

Afin de renvoyer l’affaire au procès, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Charlaine Olmedo, a fait référence à une doctrine de l’Église qui explique pourquoi les femmes ont mis près de deux décennies à se manifester.

La Scientologie aurait des règles en place qui interdisent aux membres de signaler d’autres membres aux forces de l’ordre.

Une femme a mentionné avoir dû écrire à un «chef de la justice internationale» dans l’église afin de demander la permission de dénoncer Masterson.

Un manuel intitulé Introduction à l’éthique de la Scientologie a également été utilisé comme preuve car il contenait une doctrine que les femmes interprétaient comme des règles restreignant l’implication des forces de l’ordre.

Les victimes déclarent avoir été empêchées d’utiliser le mot « viol »

Une autre victime s’est souvenue d’une réunion avec un «responsable de l’éthique» après avoir signalé le viol présumé.

Elle affirme avoir été avertie «de ne pas utiliser le« mot R »» et a dit que ce serait un «crime grave» de dénoncer Masterson, dont le comportement fait l’objet d’un examen minutieux depuis des années.

La victime a témoigné qu’on lui avait ordonné de lire le chapitre «Introduction à l’éthique de la scientologie» qui ordonne aux membres de ne pas se rendre à la police dans les affaires de viol.

Une victime dit qu’on lui a dit de prendre la responsabilité de son viol

Cette victime a également témoigné qu’elle devait suivre un «cours d’éthique» parce qu’elle avait fait «quelque chose pour … mériter ce que [Masterson] m’a fait.

Une femme, qui a déclaré qu’elle était inconsciente lorsque Masterson l’aurait violée en 2001, dit qu’on lui a dit de «prendre la responsabilité» de l’agression.

Les tactiques de blâme des victimes impliquées par l’église expliquent également une partie de la réticence à se manifester.

Lors du contre-interrogatoire d’une femme, l’avocat de Masterson a lu un document de l’église qui, selon lui, équivalait à une confession de la victime présumée que la rencontre était consensuelle.

Cependant, la femme a déclaré que la déclaration avait été écrite par des responsables de l’église, qui avaient pris les commentaires qu’elle avait faits à un conseiller hors de leur contexte et les avaient utilisés pour défendre Masterson.

Une autre victime explique comment elle a été menacée d’ex-communication

Une autre femme, qui prétend avoir été violée par Masterson dans son manoir d’Hollywood en 2003, a raconté comment ses projets de le dénoncer un an plus tard avaient été bloqués.

Un avocat de Scientologie est venu au domicile de la femme, qui est née en Scientologie, et l’aurait prévenue qu’elle serait expulsée de l’église si elle dénonçait Masterson.

«Nous allons trouver comment vous ne pouvez pas perdre votre fille», a déclaré l’avocat au père de la femme, selon son témoignage.

Les membres non scientologues sont prétendument appelés « wogs »

Une femme a parlé du mépris de la Scientologie pour la «loi wog» qui est utilisée pour désigner le système juridique et la police.

Lorsqu’on lui a demandé si la Scientologie se référait de façon dérogatoire aux non-membres comme des «wogs», elle a répondu: «Je suppose. Ce n’est pas une bonne chose.

La Scientologie nie les affirmations des femmes

Un porte-parole de l’Église de Scientologie réfute l’affirmation selon laquelle il est interdit aux membres de signaler des crimes malgré les manuels utilisés comme preuves devant le tribunal.

Le porte-parole a affirmé que les tribunaux n’avaient pas lu la doctrine à fond ou l’avaient ignorée.

«Cela n’aurait pas dû faire ni l’un ni l’autre. L’interprétation de la doctrine de l’Église par les tribunaux est interdite », ont-ils ajouté.

Ils ont également rejeté les allégations contre Masterson comme «rien de plus qu’une remise en cause de l’argent».

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.