The Conjuring 3: Le réalisateur révèle que la scène post-crédits a été supprimée

«The Conjuring» est devenu l’une des franchises d’horreur les plus rentables de la décennie après la sortie de son premier opus en 2013. Après quelques retombées, James Wan revient en tant que producteur sur le troisième volet de la saga principale avec «The Devil Made Moi, fais-le ».

Après son travail avec « La malédiction de La Llorona » en 2019, Michael Chavez revient en tant que réalisateur dans une histoire où Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles respectifs d’Ed et Lorraine Warren, qui dans cet épisode enquêteront sur le premier cas dans lequel «possession démoniaque» a été utilisée comme moyen de défense dans un procès pour meurtre,

Lors d’une récente conversation avec NME, Chaves a partagé certaines de ses impressions sur le résultat final du film, révélant que le montage final était sur le point d’avoir une séquence post-crédits, partageant les raisons pour lesquelles il a été éliminé.

« Je vais garder le mystère sur ce que c’était parce que cela pourrait revenir d’une autre manière », a déclaré Chavez, qui a souligné que cette scène en question était une extension de certains des méchants présentés dans le film.

Nous étions vraiment fiers de la fin du film. Cela ressemblait à une clôture finie de l’histoire.

Cependant, Chaves a également précisé que cela ne signifie pas que le film présente une fermeture permanente à la franchise de « The Conjuring ». Le cinéaste a noté que ce nouvel opus « fait vraiment un excellent travail en créant ces méchants emblématiques » et estime qu’un futur crossover serait une bonne chose pour la franchise elle-même.

« The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It » est le huitième opus de la franchise et sera le retour de Wilson et Farmiga dans la saga depuis leur brève apparition sur « Annabelle Comes Home » en 2019. Sa première est prévue pour le jour 3 juin.