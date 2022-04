La date de sortie de l’épisode 8 d’Endgame aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, où regarder

Beaucoup de gens sont maintenant curieux de connaître la date de sortie de The Endgame Episode 8. Récemment, la date de sortie de cet épisode à venir a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série sont vraiment très excités. Après avoir vu cette curiosité parmi les fans de cette série, nous avons décidé de vous apporter un guide séparé.

Ici, dans cet article, vous trouverez un ensemble complet d’informations sur la date de sortie de The Endgame Episode 8, où regarder, la liste des épisodes, le casting de la série et quelques détails sur la série. Alors sans plus tarder, lisez cet article et découvrez tous les détails.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Central Park

The Endgame est une émission télévisée à suspense dramatique policière américaine impressionnante qui est regardée dans diverses régions. C’est une série de vols tordus qui montre jusqu’où certaines personnes iront pour l’amour, la justice et la chose la plus précieuse au monde : la vérité. Ce spectacle est créé par Nicholas Wootton et Jake Coburn.

Le premier épisode de cette émission est sorti le 21 février 2022. Après la sortie de cette série, dans un très court intervalle de temps, elle a réussi à attirer beaucoup de fans non seulement en Amérique mais aussi dans d’autres pays différents. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans attendent beaucoup de ses prochains épisodes. Parlons maintenant de la date de sortie de The Endgame Episode 8.

La date de sortie de l’épisode 8 de Endgame

Donc, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de The Endgame Episode 8. Le nom de cet épisode est « Tout ce qui brille » et il sortira le 18 avril 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode à venir va enfin se terminer dans une semaine. Alors marquez simplement la date et n’oubliez pas de la regarder.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 16 de la saison 2 de Big Sky

Où regarder Endgame ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est NBC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur le site officiel de NBC, Hulu et d’autres services de streaming. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette série en ligne sur ces plateformes variera selon votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible pour votre pays ou non.

Vous pouvez également lire: Marry Me Now Episode 5 Date de sortie

Liste de tous les épisodes de Endgame

Voici la liste de tous les épisodes de la saison en cours de cette émission. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Pilote » « Mariage de conte de fées » « Enterrez le Lede » « # 1 avec une balle » « Ruée vers l’or » « Juge, Jury et Bourreau » Soirée pyjama « Tout ce qui brille » À déterminer

Principaux moulages

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie de The Endgame Episode 8. Voici le casting principal de cette série comme mentionné ci-dessous.

Morena Baccarin comme Elena Federova

Ryan Michelle Bathé en tant qu’agent spécial du FBI Val Turner

Costa Ronin comme Sergueï Vodianov

Jordan Johnson-Hinds en tant qu’agent spécial du FBI Anthony Flowers

Mark Damon Espinoza en tant que directeur du FBI Rogelio Réal

Noah Bean en tant que directeur adjoint du FBI en charge Jonathan Doak

Kamal Bolden dans le rôle d’Owen Turner

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Endgame Episode 8, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais de fausses données. Nous espérons que tous vos doutes sont maintenant dissipés, mais si vous avez des questions concernant cette série, vous pouvez poser vos doutes avec nous ci-dessous dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂