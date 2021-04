«Tout m’a donné de la culpabilité»: Carolina Ramírez a révélé qu’elle souffrait d’anorexie mentale et comment elle l’a surmontée

Depuis que « La reine du flow » a été libéré en juin 2018 en Colombie et plus tard en Netflix, la série colombienne est devenue un vrai succès, donc ceux qui la suivent attendent la date de sortie de la deuxième saison, où il y aura beaucoup de surprises notamment pour Yeimy Montoya, qui en dépit d’être dans son meilleur moment professionnel et personnel avec Juancho, doit faire face à un nouvel ennemi qui mettra en danger sa vie et tout ce qu’il a accompli.

En attendant l’annonce officielle de la date de sortie, nous vous racontons un événement qu’a vécu sa protagoniste Carolina Ramírez, qui a souffert il y a plusieurs années d’un trouble alimentaire qui a nui à sa vie et à celle de sa famille; Il a également raconté comment il avait réussi à le surmonter.

L’actrice joue Yeimy Montoya dans « La reina del flow ». (Photo: Carolina Ramírez / Instagram)

CAROLINA RAMÍREZ SOUFFRÉ D’ANOREXIE NERVOSA

En dialogue avec le programme ‘La Red de Caracol’, L’actrice colombienne a déclaré que lorsqu’elle était adolescente, elle rêvait de devenir danseuse de ballet, alors – comme elle l’avait vu – elle devait être très mince.. C’est là que ses problèmes ont commencé, car elle voulait perdre du poids tout de suite.

«La danse classique a une esthétique très particulière. Je voulais entrer dans un moule dans lequel je ne suis pas entré « commenta-t-il.

Sentant qu’elle était loin d’avoir atteint le corps mince qu’elle désirait tant pour le ballet, elle a décidé d’aller voir une nutritionniste. qui a recommandé un régime de 2000 calories. Mais elle l’ignora et devint obsédée, finissant par en consommer 500 par jour.

«Si ma mère ne me rattrape pas à temps, je ne pense pas que nous raconterions l’histoire ici. J’ai très peu mangé, fait beaucoup d’exercice, très peu dormi et tout m’a donné de la culpabilité: si je mangeais, si je ne faisais pas d’exercice, si je ne transpirais pas « , a-t-il précisé.

Cela a conduit à son diagnostic à 14 ans d’anorexie mentale, ou simplement d’anorexie, quelque chose qui l’a non seulement affectée, mais aussi toute sa famille. « Bien que l’on puisse penser que c’est facile à manger, il est très difficile de lutter contre le corps et l’esprit qui envoient constamment des messages pour que la personne ne mange pas ».

Consciente que sa famille souffrait également de son trouble, elle a décidé de changer de vie en discutant avec sa mère. (Photo: Carolina Ramírez / Instagram)

Comment avez-vous surmonté votre trouble de l’alimentation?

Ramírez a déclaré que lorsqu’elle a vu son entourage aussi affecté qu’elle l’était, elle a parlé avec sa mère, qui a été honnête avec elle et lui a dit qu’elle n’avait pas la possibilité de payer pour un psychiatre. «Je me suis senti très désolé pour ma mère parce qu’elle était toujours à mes côtés et que je lui faisais ça», a-t-il indiqué.

Après cet épisode, sa famille a déménagé à Bogotá où ils ont commencé une nouvelle vie.. Bien qu’il ait reconnu qu’au début le changement était très difficile parce que son père prenait du temps pour trouver un emploi et qu’avec ce que sa mère gagnait, ils pouvaient à peine vivre, ils savaient comment avancer et en sont venus à découvrir que son truc était d’agir.

«Le spectacle est venu et j’ai pu être l’interprète que je voulais être et pour cela je n’avais pas besoin de peser 10 kilos de moins. Vous devez grandir en vous aimant tel que vous êtes;, terminé.