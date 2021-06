A Plague Tale : Requiem Plagues PS5 en 2022

Mettre à jour: A Plague Tale: Requiem a été confirmé pour PlayStation 5 par l’éditeur Focus Home Interactive, mais il ne sortira pas sur PS4. « Embarquez pour un voyage émouvant et époustouflant dans la suite du film primé A Plague Tale : Innocence », lit-on dans le texte de présentation. « Suivez Amicia et son frère Hugo, alors qu’ils font tout ce qu’il faut pour survivre dans un monde brutal et indifférent. »

Histoire originale : A Plague Tale: Requiem, une suite du joyau sous-estimé A Plague Tale: Innocence, a été annoncé dans le cadre du Xbox & Bethesda Games Showcase plus tôt dans la journée. La bande-annonce de révélation a ramené les personnages principaux Amicia et Hugo pour un suivi qui semble prêt à présenter encore plus de rats. Au moins, les vues d’arrière-plan semblent beaucoup plus ensoleillées cette fois-ci. Le jeu a été confirmé pour Xbox Series X|S avec une fenêtre de sortie de 2022, mais il est très probable qu’il arrivera également sur PlayStation 5 et PS4.

En parcourant l’événement numérique, il n’y a aucune allusion au message d’exclusivité avant ou après la bande-annonce – au lieu de cela, il ne fait que souligner qu’il arrivera sur Xbox Game Pass le premier jour. Par conséquent, il est très prudent de supposer que A Plague Tale: Requiem est simplement un jeu multiplateforme avec un accord marketing lié à Microsoft. Nous attendons la confirmation officielle de l’éditeur Focus Home Interactive, mais nous pensons que vous pouvez ajouter celui-ci à votre liste de souhaits en toute sécurité.

