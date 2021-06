Loki : le casting et les responsables de l’émission ont pris la parole

Loki a déjà présenté son premier épisode dans Disney+ où le TVA (Time Variance Authority) l’a arrêté pour son crime contre la chronologie et l’a classé comme « Une variante ». Ainsi, il a eu l’occasion de rencontrer Mobius qui lui a dit ce que serait sa vie s’il ne s’était pas échappé de New York avec lui Tesseract. Enfin, la révélation : une version alternative du méchant tue des agents de TVA à travers l’histoire. Les protagonistes de l’émission, le réalisateur et le scénariste, en ont parlé.

Tom Hiddleston a pris le poste et a souligné que son personnage est multiforme et a un complexe « multiplicité » à l’intérieur. Le réalisateur de la série, Kate Herron, a admis que le protagoniste sait tout sur Loki et qu’il lui a demandé de donner une conférence à tous les chefs d’équipe de production. Dans le même sens, il a parlé Owen Wilson. L’acteur a déclaré que Tom « Cela l’a guidé à travers la mythologie du personnage » et cela lui a permis de lui poser de nombreuses questions sur le sujet.

Les responsables de Loki ont parlé de la série







Wunmi Mosaku a admis que son caractère, B-15, est quelque chose « rigide ». Pendant Gugu Mbatha-Raw il a remonté le moral et a révélé un peu du juge Renslayer: elle était une chasseuse de variantes et a maintenant « accord direct » avec les Les gardiens du temps. Owen Wilson est allé un peu plus loin lorsqu’on l’a interrogé sur les intentions de Mobius. « Il veut sauver l’Univers », fut sa réponse.

L’entretien a donc pris une tournure amusante lorsqu’on a demandé aux participants ce que leurs versions alternatives feraient à ce moment-là. Hiddleston a dit qu’il serait soit enseignant, soit qu’il essaierait sans succès de jardiner. De son côté, Mosaku a toujours rêvé d’archéologie. Wilson a été encouragé à spéculer que certaines de ses versions seraient « trompeuses ».

Le scénariste de la série, Michel Waldron, a fait référence au TVA et a laissé une définition intéressante: « Je voulais prendre l’organisation la plus puissante qui existe et la transformer en quelque chose de bureaucratique et d’ennuyeux. »

Enfin, Hiddleston a répondu ce qu’il voulait que les fans voient le plus dans l’émission de Disney+. L’acteur a dit que « s’enthousiasme » veiller à Loki sans possibilité de s’évader dans un autre endroit, et il ne voulait pas avancer plus que cela dans sa réponse.

Loki à TVA. (Photo: IMDB)



