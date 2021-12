John Wick: Le teaser du chapitre 4 révèle une nouvelle date de sortie en 2023

Lionsgate nous a surpris avec un nouveau teaser pour John Wick : Chapitre 4, et avec cela vient la révélation que la suite a pris un retard majeur. Précédemment prévu pour être publié aux côtés Les résurrections matricielles en mai, John Wick 4 a été repoussé à mai 2022. Un teaser amusant publié en ligne par le studio annonce que le film a encore un nouveau retard, obligeant les fans à attendre encore presque un an. Il devrait maintenant arriver le 24 mars 2023.

C’est une bonne surprise d’avoir un John Wick : Chapitre 4 teaser, mais il est néanmoins décevant de voir la date de sortie repoussée à un tel degré. La fin du troisième film a laissé les fans particulièrement anticiper le quatrième film, qui arrive maintenant près de deux ans après sa date de sortie précédente en mai. Le retard fait également suite à la décision de Paramount de déménager Top Gun : Maverick dans John Wick 4La date de sortie prévue du week-end du Memorial Day qui a probablement joué un rôle dans le nouveau déménagement.

Le quatrième film de John Wick sera toujours confronté à une forte concurrence lors de sa sortie en mars 2023. Ce mois verra également les débuts de Wonka, une Charlie et la chocolaterie prequel avec Timothée Chalamet. Le suivi de Paramount à Un endroit calme II sortira le 31 mars, mettant John Wick : Chapitre 4 juste entre les deux. Le mois démarre également avec la nouvelle Donjons & Dragons redémarrage qui met en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez, le juge Smith, Rege-Jean Page, Hugh Grant, Sophia Lillis et Chloe Coleman.

John Wick : Chapitre 4 est réalisé par le pilier de la série Chad Stahelski et ramène une fois de plus Keanu Reeves en tant que justicier titulaire. Le film ramène également Lance Reddick dans le rôle de Charon, Ian McShane dans le rôle de Winston et Laurence Fishburne dans le rôle du Bowery King. Les nouveaux venus dans le casting incluent Donnie Yen, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Shamier Anderson et Clancy Brown.

« Je dois saisir cette occasion pour (exprimer) ma plus grande appréciation pour Chad (Stahelski) et Keanu (Reeves) », a déclaré Donnie Yen à propos de son expérience de tournage de la suite. Ce sont juste des hommes adorables, messieurs, ils ont un grand cœur. Keanu a une bonne âme, un homme bon. Chad est aussi un homme très bien, très compétent. Les gens pensent de lui comme un gars d’action brillant, il n’est pas (juste ça), il comprend les films. C’est un bibliothécaire de cinéma, il sait ce qui se passe. J’ai le meilleur temps à travailler avec eux dans ce film, (plus) que n’importe lequel de mes précédents films hollywoodiens, donc je voulais exprimer ma gratitude. »

John Wick : Chapitre 4 devrait maintenant sortir en salles le 24 mars 2023, avec l’aimable autorisation de Lionsgate. En attendant, les fans de Keanu Reeves peuvent le voir dans le nouveau film Les résurrections matricielles, à l’affiche maintenant dans les cinémas et sur HBO Max. Reeves a même récemment déclaré qu’il préférerait être Neo plutôt que John Wick s’il devait faire le choix, mais il a toujours l’impression que John Wick comprendrait totalement. Si seulement nous avions pu avoir les deux films le même jour, comme c’était autrefois le plan.





