Suicide Squad 2 était censé être le Deadshot Vs de Will Smith. Deathstroke de Joe Manganiello

L’une des plus grandes opportunités manquées pour les fans de DCEU a été lorsque la version de Joe Manganiello sur Deathstroke a été taquinée à la fin de la coupe théâtrale de Ligue de justice, et puis jamais mentionné à nouveau. Mais pendant longtemps, il y avait beaucoup de projets dans les œuvres mettant en vedette Deathstroke. Dans une interview avec VanityFair, Manganiello a révélé qu’il y avait une première version du prochain James Gunn La brigade suicide qui a eu Deathstroke se battre avec Deadshot de Will Smith.

« Il y a eu une incarnation après l’incarnation de Suicide II, impliquant moi contre [Will Smith’s character] Abattu. Alors j’en ai traversé quelques années. Et quand le dernier n’est pas parti, alors vous l’avez simplement rangé. Et vous dites simplement: «C’est fini. C’était ça. J’ai traversé cinq cerceaux enflammés, et ça n’arrive pas. Nous le déposons. Et puis Zack vous appelle et vous dit: ‘D’accord, allons-y.’ «

Dans l’original de David Ayer Suicide Squad, Deadshot de Smith était la chose la plus proche du héros central de l’histoire. Cela a beaucoup de sens pour Coup mortel, qui est un maître assassin, pour venir aux mains avec Deathstroke, un assassin rival tout aussi capable si les deux devaient se rencontrer.

Malheureusement, Deadshot a été supprimé de La brigade suicide après que Gunn a commencé à travailler sur sa version du film, et Will SmithOn dit maintenant qu’Idris Elba a pris sa place dans le rôle de Bloodsport. Alors qu’un combat entre Bloodsport et Deathstroke aurait également été intéressant, cela ne semble pas être la direction dans laquelle Gunn veut emmener les personnages.

En ce qui concerne Deathstroke, en plus d’être sur le point d’apparaître dans La brigade suicide, le personnage était également censé être l’antagoniste central du solo Homme chauve-souris film que Ben Affleck allait écrire, réaliser et jouer à un moment donné. Joe Manganiello était également en pourparlers pour jouer dans un standalone Coup mortel film, mais comme l’explique l’acteur, il a dû se contenter d’un camée réduit au générique de fin de Ligue de justice.

« Lorsque la poussière s’est calmée, il n’était pas considéré comme une priorité de faire un film de 40 millions de dollars sur une histoire d’origine de méchant dans lequel vous montrez la trame de fond … Il y avait quatre ou cinq versions différentes de Suicide Squad 2 que j’ai été mises en attente. car, pour les dates, attendre qu’un acteur se libère et nous allions partir. Ensuite, ils ont refait la séquence de générique de fin pour taquiner une Ligue d’injustice de la Justice League 2 pour les méchants qui ne se sont pas produits, clairement. «

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland et Tinashe Kajese, avec Sylvester Stallone et Viola Davis. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 6 août 2021. Cette nouvelle arrive de Vanity Fairy.

