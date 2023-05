Johnny Depp participera à la série documentaire de Tim Burton

Edward Scissorhands étoile Johnny Depp participera à un documentaire sur son collaborateur fréquent cinéaste, Tim Burton. Comme l’a révélé Deadline, les docu-séries en quatre parties exploreront la carrière de Burton qui s’étend sur une décennie, avec des interviews de nombreux réalisateurs préférés, dont Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Danny Elfman (qui composera le thème du documentaire), Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska, Christoph Waltz et Mercredi vedette Jenna Ortega.





Réalisé par Tara Wood (21 ans : Richard Linklater), le documentaire Tim Burton actuellement sans titre sera commercialisé à Cannes. Les docu-séries ont été décrites comme « un voyage de rêve d’un autre monde dans l’esprit » qui explorera la vision unique de Tim Burton, qui est devenu connu pour son affinité pour la fantaisie gothique et l’horreur avec des gens comme Edward aux mains d’argent, Batman et sa suite Le retour de Batman, L’Étrange Noël de monsieur Jack, Ed Wood, Sleepy Hollow, Corpse Bride, Sweeney Todd : Le démon barbier de Fleet Streetet beaucoup plus.

« Tim continue de construire son esthétique, le style Burton-esque, dérivé d’une multitude de genres artistiques, cinématographiques et littéraires », lit-on dans la logline de la série. « Le documentaire explore comment Burton donne vie à sa vision à travers sa propre idiosyncrasie joyeuse et sa capacité à fusionner le sinistre et l’effrayant avec un sens de la fantaisie. Les films de Tim ne sont que la pointe de l’iceberg.

La réalisatrice Tara Wood a publié la déclaration suivante concernant le projet en disant: «Dans la réalisation de ce doc, la famille créative de Tim, un groupe de génie créatif, m’a rencontré avec un cœur ouvert et avec enthousiasme pour partager leurs profondes connaissances sur le monde unique et magique de Tim. Et ce fut une expérience vraiment inspirante, joyeuse et qui a changé la vie. Quoi que vous fassiez ou d’où vous veniez, l’histoire de Tim vous inspirera.

Johnny Depp a maintenant plusieurs projets en cours

Les docuseries devraient présenter toutes sortes de séquences inédites dans les coulisses ainsi que des interviews avec les collaborateurs fréquents de Burton. Burton et Depp ont travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans, à commencer par Edward Scissorhands en 1990, leur effort le plus récent étant Ombres sombres en 2012.

« Le cinéaste le plus important qui a complètement changé ma vie est Tim », a déclaré Depp dans un communiqué concernant sa relation avec Burton. « Au tout début, c’est le gars qui s’est battu pour moi. »

Suite à l’issue de l’affaire judiciaire très médiatisée entre lui et son ex-femme et actrice Amber Heard, Johnny Depp semble désormais ouvrir la voie à un retour. Le pirates des Caraïbes La star a plusieurs projets en préparation et fera son retour sur grand écran dans le prochain drame biographique Jeanne du Barryqui devrait être le film d’ouverture du Festival de Cannes 2023.

Depp passera également derrière la caméra pour son biopic prévu de l’artiste Amedeo Modigliani, qui compte désormais John Wick: Chapitre 2 vedette Riccardo Scamarcio, Yves Saint Laurent l’acteur Pierre Niney et l’icône d’acteur Al Pacino parmi sa distribution.

Tim Burton, quant à lui, réalisera enfin une suite à sa comédie d’horreur à succès de 1988, Jus de coléoptère. Avec Michael Keaton, Jenna Ortega, Monica Bellucci et Willem Dafoe, le suivi tant attendu suivra Ortega en tant que fille de Lydia Deetz, le personnage de Winona Ryder de l’original. Jus de scarabée 2 a maintenant reçu une date de sortie du 6 septembre 2024.