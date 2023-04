Stranger Things : Eddie, le favori des fans, obtient sa propre préquelle

Dans la dernière saison de Série à succès de Netflix StrangerThings un personnage a rapidement fait son chemin dans le cœur des fans : Joseph Quinn alias Eddie Munson. Finalement, la déception fut d’autant plus grande lorsque le leader du Hellfire Club mort héroïque tragique meurt.

Beaucoup souhaitent donc un retour du nerd du métal excentrique mais adorable. Que nous le mettions dans saison 5 mais reverra, est jusqu’à présent incertain. Enfin il est venu aussi Hopper mort présumé revient dans la saison 4.

Il est certain que L’histoire d’Eddie n’est pas encore terminée est. L’auteur de « Stranger Things », Caitlin Schneiderhan, a écrit un roman sur l’histoire d’Eddie. Stranger Things : Flight of Icarus sortira en août 31 octobre 2023 aux États-Unis apparaître. La sortie d’une version allemande n’est pas encore connue.

Le livre a été officiellement dévoilé via Entertainment Weekly. Outre la couverture emblématique, l’intrigue semble également assez prometteuse. L’histoire commence en 1984soit deux ans avant les événements de la saison 4.

Lors d’un concert, Eddie rencontre un producteur de musique qui lui propose de faire sa rêves musicaux avec son groupe Corroded Coffin réaliser. Afin de réunir les moyens financiers nécessaires pour cela, il se lance enfin dans le les affaires louches de son père. Et encore: « Eddie le sent : 1984 sera son année.

Apparemment c’était Caitlin Schneiderhan une préoccupation personnellepour raconter l’histoire du métalleux altruiste.

« Je suis vraiment ravi que les fans le rejoignent dans son voyage pour devenir un héros et faire l’expérience des décisions chaotiques et inconfortables qui l’ont transformé en le brave inadapté que nous connaissons et aimons tous. » l’auteur s’enthousiasme et ajoute : « Qui ne voudrait pas être ami avec ce type ? […] Eddy, c’est pour toi !